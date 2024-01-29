Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

Ранее такая инициатива распространялась только на работников крупных компаний.

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Мобилизация 2024 продолжается / Коллаж: Главред, фото: "Четвертая студия", УНИАН

Народные депутаты рассматривают вариант "платного" бронирования от армии для "ФОПов". Такой ежемесячный "платеж" будет составлять не менее 40 тысяч гривен, подтвердил в комментарии Фокус глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

В частности, речь идет об "инициативе, расширяющей возможности бронирования военнообязанных", но не только для работников крупных компаний, но и для "ФОПов" - ставкой размером от 6 до 50 тысяч гривен.

Однако неизвестно, пройдет ли вообще слушание такая инициатива Комитета. По словам Наталухи, в военное время "принимаются непопулярные решения", и "всем угодить невозможно".

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"Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 тысяч гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета. Представители крупных предприятий с сотнями работников говорят так: поставьте планку 6 тысяч гривен, мы не вытянем", - жалуется депутат.

Как было раньше

Работники "ФОПов" имели право на бронь при условии выполнения оборонного заказа или других работ для органов местной власти и военных администраций. Деятельность надо было подтверждать договорами и документами.

Мобилизация в Украине

Среди мужчин есть достаточно потенциальных резервов для ответа на потребности Генерального штаба по обороне Украины от российской агрессии. Нардеп Егор Чернев подчеркнул, что закон о мобилизации касается мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, а не всех граждан Украины.

Кроме того, по словам депутата, в Украине введут сертификаты для военнообязанных граждан мобилизационного возраста, который сейчас охватывает возраст от 27 до 60 лет. Чернев отметил, что эти сертификаты будут иметь электронную форму.

Отдельно отмечалось, что в Верховной Раде Украины рассматривают вариант внедрения платежа, который позволит получить отсрочку от мобилизации. В правительстве могут принять решение о фиксировании дополнительной оплаты за каждого забронированного сотрудника в размере 20 000 в месяц без привязки к размеру его зарплаты.

При этом, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят еще одной группе граждан, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

Предыдущий законопроект Кабмина, который позволил бы значительно упростить призыв военнообязанных, после громкой огласки и критики со стороны омбудсмена Дмитрия Лубинца Комитет по нацбезопасности ВР вернул правительству.

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