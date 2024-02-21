Важно удержать фронт в 2024-м: в Германии сделали прогноз о сроках победы Украины

Силы обороны Украины вряд ли будут наступать в текущем году, поскольку для этого не хватает нужных ресурсов, считает немецкий депутат Антон Хофрайтер.

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Украине в этом году нужно удержать линию фронта - депутат Бундестага / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе. Об этом заявил руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер.

Как сообщает Hasepost, он оценил ситуацию в войне как критическую.

"Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году", - считает депутат.

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По его мнению, наступление Украины в этом году маловероятно.

"Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности боеприпасов и поддержки со стороны США", - сказал политик.

Также он добавил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", к 2025 году Украина сможет выиграть войну против РФ. Однако это будет возможно лишь в том случае, если российским оккупантам не удастся достигнуть новых захватов территорий в ближайшие месяцы.

Война России против Украины

В Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США – представитель ведомства Сабрина Сингх сказала, что в случае отсутствия решения Конгресса о продлении поддержки Украины, Киеву придется решать, за какие города и населенные пункты нужно сражаться исходя из имеющихся ресурсов.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал два условия и сроки контрнаступления ВСУ. По его словам, контрнаступательная операция будет возможна в 2025 году, если удастся восстановить свои силы и истощить российских оккупантов.

Войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино, считают в разведке Министерства обороны Великобритании. Британские аналитики фиксируют усиление российских оккупантов на Токмакском направлении и восстановление их боеспособности.

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