Важно удержать фронт в 2024-м: в Германии сделали прогноз о сроках победы Украины

Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе. Об этом заявил руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер.
Как сообщает Hasepost, он оценил ситуацию в войне как критическую.
"Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году", - считает депутат.
По его мнению, наступление Украины в этом году маловероятно.
"Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности боеприпасов и поддержки со стороны США", - сказал политик.
Также он добавил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", к 2025 году Украина сможет выиграть войну против РФ. Однако это будет возможно лишь в том случае, если российским оккупантам не удастся достигнуть новых захватов территорий в ближайшие месяцы.
Война России против Украины
В Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США – представитель ведомства Сабрина Сингх сказала, что в случае отсутствия решения Конгресса о продлении поддержки Украины, Киеву придется решать, за какие города и населенные пункты нужно сражаться исходя из имеющихся ресурсов.
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал два условия и сроки контрнаступления ВСУ. По его словам, контрнаступательная операция будет возможна в 2025 году, если удастся восстановить свои силы и истощить российских оккупантов.
Войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино, считают в разведке Министерства обороны Великобритании. Британские аналитики фиксируют усиление российских оккупантов на Токмакском направлении и восстановление их боеспособности.
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