Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

Силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление в 2025 году, рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-gotovit-kontrnastuplenie-vsu-budanov-nazval-dva-usloviya-i-sroki-10543595.html Ссылка скопирована

Украине нужно истощать войска РФ и одновременно восстанавливать свои силы - Буданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью The Wall Street Journal он сказал о том, что для реализации планов по контрнаступлению нужно вести войну так, чтобы удалось истощить силы российских оккупантов и восстановить собственные вохможности.

видео дня

"Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Когда контрнаступление ВСУ

Ранее начальник ГУР Буданов предполагал, что ВСУ могут пойти в контрнаступление весной текущего года. Согласно его прогнозам, наступление российских оккупантов должно закончиться ранней весной, после чего у украинской армии появится возможность проводить свои операции.

Военный эксперт Александр Мусиенко назвал ударное направление для ВСУ. В интервью Главреду он сказал, что Силы обороны могут реализовать операцию по выходу к оккупированному Крыму с левобережья Херсонской области. Однако такой маневр возможен при значительной военной поддержке Запада.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в ходе контрнаступления ВСУ были допущены ошибки. Для усиления возможностей Украины вести войну на истощение нужны дальнобойные ракеты для поражения российской логистики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.