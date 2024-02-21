Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
В интервью The Wall Street Journal он сказал о том, что для реализации планов по контрнаступлению нужно вести войну так, чтобы удалось истощить силы российских оккупантов и восстановить собственные вохможности.
"Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году", - подчеркнул Кирилл Буданов.
Когда контрнаступление ВСУ
Ранее начальник ГУР Буданов предполагал, что ВСУ могут пойти в контрнаступление весной текущего года. Согласно его прогнозам, наступление российских оккупантов должно закончиться ранней весной, после чего у украинской армии появится возможность проводить свои операции.
Военный эксперт Александр Мусиенко назвал ударное направление для ВСУ. В интервью Главреду он сказал, что Силы обороны могут реализовать операцию по выходу к оккупированному Крыму с левобережья Херсонской области. Однако такой маневр возможен при значительной военной поддержке Запада.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в ходе контрнаступления ВСУ были допущены ошибки. Для усиления возможностей Украины вести войну на истощение нужны дальнобойные ракеты для поражения российской логистики.
Другие новости:
- Собрали 40 тысяч солдат: полковник ВСУ оценил угрозу наступления РФ на Запорожье
- Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
- "Кроют" из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ