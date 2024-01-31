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Украина пойдет в новое контрнаступление уже весной - Буданов

Ангелина Подвысоцкая
31 января 2024, 21:15
Глава ГУР отметил, что ранней весной российское наступление уже будет "полностью исчерпано".
Буданов, ВСУ
Украина пойдет в новое контрнаступление весной / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Украинские военные пойдут в новое контрнаступление уже этой весной. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, сообщает The Telegraph.

Он заявил, что уже ранней весной наступление России будет "полностью исчерпано".

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Кирилл Буданов.

видео дня

Сейчас Украина находится в активной обороне и строит укрепления за своими линиями. РФ пытается захватить оставшиеся районы Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины. Враг активно атакует Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку.

Буданов признал, что россиянам удалось добиться "некоторых успехов" в Авдеевке, но оккупантам все равно не удалось достичь своих целей.

Контрнаступление ВСУ

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

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