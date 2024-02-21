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Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

Юрий Берендий
21 февраля 2024, 03:17
Аналитик делает вывод, что следующей целью российский оккупантов может быть Угледарское выступление, где продолжаются тяжелые бои.
Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки
Эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки / коллаж Главред, фото: 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

После вывод из Авдеевки украинские войска перешли к обороне на позициях на западе от города. В свою очередь российские оккупационные войска могут готовиться к новому наступлению на востоке Украины. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Авдеевка оставлена, будем занимать оборону западнее, очевидно, что на подготовленных позициях. Состояние фортификационных сооружений западнее Авдеевки покажут конкретные боевые действия, которые, очевидно, на той местности будут разворачиваться", - сказал он.

Попович не исключает, что может наступить определенная пауза в боях возле Авдеевки, но эта пауза, вероятно, не будет долгой. Военный обозреватель отметил, что город практически разрушен, а российские войска выбили ВСУ, создав угрозу окружения. Попович подчеркнул, что россияне активно применяли авиабомбардировки.

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"Поэтому с военной точки зрения, да, можно предположить, что потеря, конечно же, к обвалу фронта не приведет. То есть стратегического нет ничего. Это скорее ближе к тактическому продвижению с учетом соотношения "цена - качество": территориальных приобретений и огромных потерь, которые понесла российская армия в живой силе и технике. С живой силой они не считаются, хотя технику и берегут", - сказал Попович.

По мнению Поповича, российские оккупанты достигли большой победы в информационном плане, что особенно важно для Путина перед "президентскими" выборами в Российской Федерации. Он также предполагает, что российская армия может готовиться к наступлению на других участках фронта. В частности, он считает, что под Марьинкой в Донецкой области россияне могут пытаться атаковать Угледарский выступ, где ситуация в Новомихайловке является очень сложной.

"Их цель, очевидно, заключается в том, что вытеснить наши войска с дороги "Марьинка - Угледар", это может быть очень опасная ситуация для нашего южного фланга. Однако, судя по всему, они много внимания уделят в ближайшее время Часовому Яру - это Бахмутское направление", - указывает эксперт.

Кроме того, Попович отмечает, что россияне много внимания уделяют Запорожскому направлению, где штурмовые операции РФ становятся детали интенсивнее.

"Была даже информация, что они зашли на южную окраину Роботино - это населенный пункт, который был взят во время нашего контрнаступления на юге. Соответственно, их цель, я имею в виду российскую армию, - отвоевать те территории, которые были освобождены во время летнего контрнаступления", - сказал Попович.

Ситуация на фронте

Россияне захватили Авдеевку и понесли рекордные потери во время штурма, однако это не прекратило их наступление и они продолжают атаковать силы обороны Украины на этом направлении. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции 224-й отдельной штурмовой бригады, используя 6 боевых машин пехоты и 1 танк, а также пехоту, сообщили аналитики Центра DeepState.

После захвата Авдеевки, россияне планируют расширить свой территориальный контроль за пределами города. Однако российским войскам может не хватать боеспособности, отмечается в отчете Министерства обороны Великобритании.

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война в Украине Ситуация в Авдеевке
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