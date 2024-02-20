1 пуля даст 10 отверстий: в Украине создали уникальные патроны для ВСУ

Новы патроны предоставят возможность эффективной борьбы с вражескими FPV-дронами. Их могут получить все защитники Украины.

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В Украине оздали уникальные патроны для ВСУ / коллаж: Главред, фото: Сергей Флеш

В Украине изобрели патроны для бойцов Сил обороны, которые помогут сбивать вражеские дроны. Новое оружие напоминает пистолет, а пуля сможет оставить не одно, а целых десять отверстий. Об этом сообщил техноблогер и военный аналитик Сергей Бескрестнов в своем телеграм-канале.

По словам аналитика, он уже испытал патроны в действии.

"Специалисты работают, надеюсь получится изделие, которое мы дадим каждому солдату. Моя задача после готовности изделия к серии, добиться его внедрения в ВСУ", — сообщил он. видео дня

Данное оружие отдаленно похоже на пистолет, оно имеет небольшой размер и очень удобно для ношения с собой. Во время выстрела можно увидеть искру, однако сама пуля способна оставить в мишени целых 10 отверстий, что гарантирует ее повреждение.

При этом, и технология и принцип работы оружия остается в секрете.

Дроны в Украине

Как сообщал Главред, вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что украинские производители уже достигли равенства со страной-агрессором Россией по количеству дальних дронов-камикадзе. Об этом чиновник рассказал в интервью журналисту Илье Кабачинскому.

Также, по сравнению с началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ситуация с украинскими дронами сильно изменилась в лучшую сторону, но, враг, к сожалению, тоже не стоит на месте.Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

При этом, Украине очень важны дроны и подготовленые операторы дронов для эффективной борьбы на фронте против российских оккупантов. Одним или несколькими беспилотниками можно уничтожить российский танк и предотвратить таким образом гибель украинцев и большие потери для нашего государства.

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