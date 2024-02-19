Волонтер рассказала, изменилась ли в Украине в лучшую сторону ситуация с дронами

Ситуация с украинскими дронами сильно изменилась в лучшую сторону, но, враг, к сожалению, тоже не стоит на месте, говорит Мария Берлинская.

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Враг все равно движется слишком быстро в плане дронов - Мария Берлинская / коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/ministry_of_defense_ua

По сравнению с началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ситуация с украинскими дронами сильно изменилась в лучшую сторону, но, враг, к сожалению, тоже не стоит на месте.Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

"Потери действительно могли бы быть несоизмеримо меньшими. Если бы я видела такую ситуацию по состоянию там на 2018 год, я была бы самым счастливым человеком в стране. Да и даже по состоянию на лето 2022-го, это уже было бы перфектно. По состоянию на февраль 2024 года этого критически недостаточно, хотя мы имеем неслыханный прогресс - за всю историю независимости Украины такого не было, как и за все годы, что я занимаюсь этой отраслью, с 2014 года. Но вопрос в другом - к сожалению, враг тоже очень быстро развивается и не стоит на месте. Поэтому прогресс действительно присутствует, в частности благодаря инициативным волонтерам, военным и некоторым (к сожалению, не всем) представителям власти. Но даже во власти есть несколько человек, которые за это серьезно болеют на стратегическом уровне. Однако этого недостаточно, потому что Россия движется слишком быстро. У нас слишком серьезный враг - сейчас он запустил ВПК, который работает в три смены, и тысячи предприятий, от маленьких гаражных до огромных заводов, работают на развитие технологий. По состоянию на сегодня мы не соответствуем тому масштабу вызова, который стоит перед нами", ‒ сказала она.

Кто такая Мария Берлинская Мария Берлинская (род.19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия. видео дня Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина способна произвести более одного миллиона дронов на нужды Сил обороны.

"Эта цифра достаточно реалистичная. Может быть, что больше будет дронов произведено в этом году. Очень многое зависит от характеристик, о которых дроны идет речь. Сейчас минимум 20-30% надо делать FPV-дроны с тепловизорами. FPV можно сделать и больше миллиона. Также имеет значение, какая технология связи будет активно развиваться через 3-4 месяца, но в целом способностей уже действующих компаний хватает для того, чтобы делать такое количество", - считает чиновник

Позднее Федоров заявил о том, что он согласен с оценкой руководителем украинской военной разведки генералом Будановым о том, что официальный Киев достиг "определенного рода паритета" с Кремлем в производстве беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.

До того в статье американского журнала Foreign Policy говорилось о том, что Украина способна победить Россию, Как полагают эксперты, ключом к победе станут точные воздушные удары украинских войск и дронов по российским оккупантам.

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