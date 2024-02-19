УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Волонтер рассказала, изменилась ли в Украине в лучшую сторону ситуация с дронами

Дмитрий Видоменко
19 февраля 2024, 13:36
Ситуация с украинскими дронами сильно изменилась в лучшую сторону, но, враг, к сожалению, тоже не стоит на месте, говорит Мария Берлинская.
Берлинская, дроны
Враг все равно движется слишком быстро в плане дронов - Мария Берлинская / коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/ministry_of_defense_ua

По сравнению с началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ситуация с украинскими дронами сильно изменилась в лучшую сторону, но, враг, к сожалению, тоже не стоит на месте.Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

"Потери действительно могли бы быть несоизмеримо меньшими. Если бы я видела такую ситуацию по состоянию там на 2018 год, я была бы самым счастливым человеком в стране. Да и даже по состоянию на лето 2022-го, это уже было бы перфектно. По состоянию на февраль 2024 года этого критически недостаточно, хотя мы имеем неслыханный прогресс - за всю историю независимости Украины такого не было, как и за все годы, что я занимаюсь этой отраслью, с 2014 года. Но вопрос в другом - к сожалению, враг тоже очень быстро развивается и не стоит на месте. Поэтому прогресс действительно присутствует, в частности благодаря инициативным волонтерам, военным и некоторым (к сожалению, не всем) представителям власти. Но даже во власти есть несколько человек, которые за это серьезно болеют на стратегическом уровне. Однако этого недостаточно, потому что Россия движется слишком быстро. У нас слишком серьезный враг - сейчас он запустил ВПК, который работает в три смены, и тысячи предприятий, от маленьких гаражных до огромных заводов, работают на развитие технологий. По состоянию на сегодня мы не соответствуем тому масштабу вызова, который стоит перед нами", ‒ сказала она.

Кто такая Мария Берлинская

Мария Берлинская (род.19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия.

видео дня

Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина способна произвести более одного миллиона дронов на нужды Сил обороны.

"Эта цифра достаточно реалистичная. Может быть, что больше будет дронов произведено в этом году. Очень многое зависит от характеристик, о которых дроны идет речь. Сейчас минимум 20-30% надо делать FPV-дроны с тепловизорами. FPV можно сделать и больше миллиона. Также имеет значение, какая технология связи будет активно развиваться через 3-4 месяца, но в целом способностей уже действующих компаний хватает для того, чтобы делать такое количество", - считает чиновник

Позднее Федоров заявил о том, что он согласен с оценкой руководителем украинской военной разведки генералом Будановым о том, что официальный Киев достиг "определенного рода паритета" с Кремлем в производстве беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.

До того в статье американского журнала Foreign Policy говорилось о том, что Украина способна победить Россию, Как полагают эксперты, ключом к победе станут точные воздушные удары украинских войск и дронов по российским оккупантам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беспилотники дроны
Реклама

Главное за день

"Горячая точка" на востоке: Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском

"Горячая точка" на востоке: Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском

14:40 Украина
Может внезапно напасть на НАТО: в стране Альянса назвали способ остановить Россию

Может внезапно напасть на НАТО: в стране Альянса назвали способ остановить Россию

14:35 Мир
Войска РФ продолжают наступать: в Третьей штурмовой раскрыли ситуацию под Авдеевкой

Войска РФ продолжают наступать: в Третьей штурмовой раскрыли ситуацию под Авдеевкой

13:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина 5955

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина

Все решится через 3 месяца : громкое заявление Борреля насчет войны в Украине 5486

"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState 5208

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем 4291

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем

Последние новости

15:42

"Враг в окрестностях Работино уничтожается": в ВСУ отражают наступление РФ на юге

15:38

"Просто чудо": в Литве впечатлены боеспособностью ВСУ в условиях дефицита БК

15:37

Как избавиться от тараканов при помощи сахара: с чем его нужно перемешать

15:35

Кристина Соловий показала редкое фото с красавицей-мамой

15:23

Лидер культовой группы U2 Боно пламенно и яростно призвал США помогать Украине

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
14:56

Как поддерживать порядок в доме: 4 способа опытной хозяйки всегда жить в чистоте

14:54

США работают над отправкой Украине модели ракет ATACMS большой дальности - NBC

14:40

"Горячая точка" на востоке: Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под КупянскомВидео

14:35

Может внезапно напасть на НАТО: в стране Альянса назвали способ остановить Россию

Реклама
14:29

"Никогда не имела психоаналитика, но сейчас он нужен всем": Осадчая раскрыла секрет борьбы с тревожностью

14:25

"Что смотришь?": Киркоров довел до слез ребенка в Макеевке

14:11

Части пенсионеров могут перестать начислять пенсии на карту: кому это грозит

14:05

И следа не останется: два очень эффективных способа уничтожить сорняки надолго

13:41

Денег станет больше: три знака зодиака ощутят финансовый успех до конца февраля

13:36

Волонтер рассказала, изменилась ли в Украине в лучшую сторону ситуация с дронами

13:35

"Украинского агента" убили на Запорожье: в СБУ ответили на фейк ФСБ

13:10

"Это очень больно": звезда сериала "Школа" показала поврежденный оккупантами домВидео

13:03

Войска РФ продолжают наступать: в Третьей штурмовой раскрыли ситуацию под Авдеевкой

12:54

Француженки кладут губки в микроволновку: у нас так почти никто не делает

12:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Змеям нужно стоять на своем, Тиграм - ревность

Реклама
12:26

Чем полезен хлорофитум в доме: свойства цветка, о которых вы не догадывались

12:18

Обречена на одиночество: от Анны Седоковой упорхнул молодой муж

12:15

Мягкая походка diversity: рецензия на фильм "Уроки толерантности"

12:08

"Кошмарили" позиции ВСУ на востоке: сбиты еще две "сушки" оккупантов РФ

12:01

Трамп заставил Европу подумать о создании альтернативы НАТО - The Washington Post

11:51

Кровавые следы Окуркамнение

11:49

Враг стягивает резервы: боец ВСУ назвал вероятное направление нового удара РФ

11:48

"Нужен, как можно скорее": в ВСУ сделали заявление по срокам получения F-16

11:30

Над городом - столб черного дыма: в оккупированной Макеевке прогремели взрывыВидео

11:29

Церковный праздник 20 февраля: почему надо отложить начало новых дел

10:42

"Не просто громко – огонь": в Мариуполе после взрывов сообщили о падении самолета

10:29

Кому морозы, а кому - весеннее тепло: синоптик рассказал о погоде на неделю

10:23

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужемВидео

10:13

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцу - разочарование, Козерогу - выздоровление

10:10

В США раскрыли планы Путина по наступлению: РФ пытается использовать два момента

09:58

Несмотря на рак: у принца Гарри "нулевые" шансы вернуться к королевским обязанностям

09:52

"У РФ достаточно сил продвигаться дальше": майор ВСУ дал тревожный прогноз

09:25

Россия пытается прорваться сразу на пяти направлениях фронта - NYT

09:04

2 минуты и готово: как сделать, чтобы джинсы не протирались между ног

08:58

Бойцы ВСУ сорвали наступление РФ на Запорожском направлении: кадры разгрома врага

Реклама
08:45

"Пессимисты проигрывают войны": адмирал НАТО призвал не переоценивать потерю Авдеевки

08:19

Путина ткнули носом там, где правил его друг: один из лидеров ЕС ждет Украину в НАТО

07:51

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState

07:32

В США заговорили о "путинском крыле" в Республиканской партии

06:58

Почему Навальный добровольно сел в тюрьму: о странных решениях лидеровмнение

06:49

Задержка помощи Украине помогла РФ начать наступление на трех направлениях - ISW

06:10

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти морковку

05:30

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина

05:00

"Путин продолжит убивать": Эйдман ответил на вопрос о новой жертве диктатора РФ

04:30

Какие растения навсегда отпугнут мышей с вашего двора

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять