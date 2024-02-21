Будут накоплены все ресурсы: генерал сказал, когда ВСУ пойдут в наступление

Украинские военные могут пойти в большое контрнаступление. Произойти это может уже в этом году. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Он считается, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в лучшем случае во второй половине 2024 года. Однако для этого нужно накопить все необходимые ресурсы: вооружение, техника и личный состав.
"Но только в том случае, если быстро будут выполнены задачи по нашей стратегической оборонительной операции, и продвижение противника будет своевременно остановлено", - говорит Романенко.видео дня
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Контрнаступление ВСУ
Недавно военный эксперт Александр Мусиенко назвал ударное направление для ВСУ. В интервью Главреду он сказал, что Силы обороны могут реализовать операцию по выходу к оккупированному Крыму с левобережья Херсонской области. Однако такой манёвр возможен при значительной военной поддержке Запада.
Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление весной текущего года. Согласно его прогнозам, наступление российских оккупантов должно закончиться ранней весной, после чего у украинской армии появится возможность проводить свои операции.
Позже он назвал два условия и сроки для нового контрнаступления. Он сказал о том, что для реализации планов по контрнаступлению нужно вести войну так, чтобы удалось истощить силы российских оккупантов и восстановить собственные возможности.
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