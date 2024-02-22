РФ готовит мощное наступление в 'красные дни': в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Авдеевском и Марьинском направлениях происходит большинство авиационных, артиллерийских ударов и атак дронов-камикадзе, отметил спикер ОСУВ "Таврия".

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Марьинское направление - новая горячая точка / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

После захвата Авдеевки российские оккупанты не останавливаются, а перегруппировываются и подтягивают новые ресурсы. На Марьинском направлении оккупанты более 30 раз пытались прорвать украинскую оборону с начала суток. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"У нас горячая точка еще одна, как минимум. Это Марьинское направление. По свежим данным с начала суток до 18: 00 только на этом направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Победа враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск...при этом на Авдеевском направлении за сегодня к тому же времени наши воины отбили 7 атак врага в районе поселков Орловка, Северное, Первомайское и Невельское", - рассказал Лиховий.

Он подчеркнул, что со всей операционной зоны ОСУВ "Таврия" именно на Авдеевском и Марьинском направлениях происходит большинство авиационных, артиллерийских ударов и атак дронов-камикадзе. Лиховий подчеркнул, что украинским войскам удалось восстановить несколько позиций за среду и четверг. Также на Авдеевском направлении в плен сдались более десятка оккупантов.

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По его словам, за четыре месяца операции потери россиян составили более 47 тысяч человек. Лиховий отметил, что у россиян вероятно есть "красные даты" календаря – 23 и 24 февраля, годовщина полномасштабного вторжения.

"Поэтому есть основания полагать, что это только прелюдия к наступлению на Авдеевском направлении. Об этом есть разведывательная информация, есть готовность встретить врага большими ресурсами – наши подразделения усиливаются, заходят дополнительные силы, создаются дополнительные позиции, чтобы остановить врага", - добавил он.

Украинские военные не только осознают угрозу, но и активно готовятся ответить оккупантам. Лиховий подчеркнул, что ВСУ не дают оккупантам развить успехи после Авдеевки.

"Там идут сложные бои, позиции восстанавливаются нашими войсками. Враг попадает в плен, а это свидетельствует о том, что происходят определенные боевые близкие столкновения", - добавил он.

Лиховий отметил, что враг ведет наступательные действия малыми штурмовыми группами при поддержке малого количества бронетехники.

Война в Украине

Напомним, оккупантии планируют активные боевые действия как в Харьковской, так и в Херсонской областях. Ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что после захвата Авдеевки россияне имеют три приоритета на поле боя. Они включают Купянск, Крынки на левобережье Херсонщины и Работино.

Как сообщал Главред, война в Украине может перейти в стадию заморозки из-за недостаточной помощи от Запада, который избегает эскалации конфликта с Россией. Бывший заместитель генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, считает, что продолжительность войны зависит от международной поддержки и решимости союзников.

Кроме этого, плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Крынках находится в зоне огневой защиты и поддержки войск. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что позиции будут расширяться, а оккупанты сталкиваются с проблемами в обеспечении из-за сложной логистики.

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