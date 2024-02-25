В 2024-м Украина начнет использовать в войне наземные дроны - министр Камышин

В прошлом году украинцы увидели в масштабном деле воздушные и морские дроны, а в этом увидят их на земле, сказал "стратегический" министр Александр Камышин.

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Украина начнет использовать в войне наземные дроны в 2024-м - Александр Камышин/ коллаж Главред, фото УНИАН

В прошлом году украинцы увидели в масштабном деле воздушные и морские дроны. В этом году мы увидим и наземные системы. Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в рамках форума "Украина. Год 2024".

" В прошлом году мы увидели в действии в воздухе дроны в море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о роботизированных системах. Есть производители, готовые производить и дроны, и РЭБ. Теперь будет вопрос: как это интегрировать и управлять этим.", - заявил министр.

Как рассказал чиновник, создание новых Сил беспилотных систем будет главной задачей этого года.

По его словам, оборонная отрасль по состоянию на февраль 2024 года – 500 предприятий, которые помогают ВСУ уничтожать оккупантов.

"Это 100 государственных предприятий и 400 – частных. Это 300 тысяч конструкторов, рабочих и ученых, которые работают на оборонку", - сказал Камышин.

Чиновник также отметил, что Украина существенно нарастила производство боеприпасов, в частности для артиллерии.

Кто такой Александр Камышин? Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, бывший председатель правления Укрзализныци. До того, как возглавил Укрзализныцю, — менеджер в Dragon Capital и SCM, основатель компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital, сообщает "Википедия".

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

В частности, есть информация, что на вооружении ВСУ уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах. Как рассказывал ранее Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

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