"Получилось лучше, чем мы задумывали": украинцы массово создают дроны своими руками

В Украине запустили программу "Народный дрон", благодаря которой каждый украинец может самостоятельно создать беспилотник.

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Украинцы массово создают дроны своими руками / коллаж: Главред, фото: АрміяInform

О запуске проекта "Народный FPV" стало известно не так давно, однако программа уже набирает оборотов и радует результатами. Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

Согласно словам Берлинской, промежуточные результаты проекта оказались даже лучшими, чем изначально ожидалось. Всё дело в том, что совместное с Минцифрой предложение вызвало отклик и дискуссии в обществе, а главное - развеяло иллюзию о том, что создавать дроны могут только особенные люди.

Директор Центра поддержки аэроразведки также рассказала, что большинство производств беспилотников в Украине открылись относительно недавно, а сам FPV, по сути, конструктор, который может научиться собирать даже школьник на трудах.

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"Сборка FPV - это как конструктор, который собирают старшеклассники по всему миру. Это рейсинговые дроны, которые, конечно, еще надо тестировать. И это делают - дроны сразу передают военным учебным экипажам, где по протоколу тестирования дроны делают облет и только после этого их отправляют на фронт", - объяснила Берлинская.

К тому же, стало известно, что на курс создания дронов в Украине за несколько месяцев зарегистрировались уже более 12 тысяч человек, люди создали более 1,5 тысяч дронов, а бизнесы приступили к перепрофилированию.

"Очень круто, что многие бизнесы начали перепрофилироваться - ко мне обращаются десятки бизнесов, от директоров до сотрудников, которые прошли курс. Это и мебельные бизнесе, и швейные, и айтишники, и даже шиномонтажи. Есть и те, у кого есть помещение и средства, и которые, благодаря курсу, узнали, что можно делать FPV-дроны. Даже чисто математически, если из 12 тысяч людей условно только полпроцента начнут относиться к этому, как к бизнесу, то это около 60 бизнесов, которые уже или действуют, или будут создаваться. Даже если каждый из них будет производить по тысяче дронов в месяц, то это 60 тысяч дронов. А это уже немало, не говоря о том, что это популяризация, которая укладывается в общую концепцию, по которой мы движемся в нашем проекте Victory Drones", - добавила руководитель волонтерского проекта Victory Drones.

Помимо прочего, Берлинская считает, что обучение технологиям, которые можно использовать на войне, необходимо внедрять начиная со школы. Всё дело в том, что благодаря знаниям технологий, нация может сберечь больше живых людей.

"Ведь сейчас мы максимально зачищаем квадрат роботизированными системами, и только после этого идут люди. Потому что можно 1 км фронта зачистить от российских оккупантов и потерять бригаду, 2-3 тысячи человек, а можно сделать то же самое, но потерять лишь несколько погибших и раненых (потому что на войне, к сожалению, не бывает без потерь)", - резюмировала эксперт.

Дроны в Украине

Как сообщал Главред, в Украине изобрели патроны для бойцов Сил обороны, которые помогут сбивать вражеские дроны. Новое оружие напоминает пистолет, а пуля сможет оставить не одно, а целых десять отверстий. Об этом сообщил техноблогер и военный аналитик Сергей Бескрестнов.

Также, вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что украинские производители уже достигли равенства со страной-агрессором Россией по количеству дальних дронов-камикадзе. Об этом чиновник рассказал в интервью журналисту Илье Кабачинскому.

К тому же, по сравнению с началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ситуация с украинскими дронами сильно изменилась в лучшую сторону, но, враг, к сожалению, тоже не стоит на месте.Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

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