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Украинцы смогут получать деньги после покупок: президент анонсировал новую программу

Елизавета Бельмас
26 февраля 2024, 17:57
В Украине запустят программу кешбэка для всех граждан. Что придумал Зеленский - читайте далее.
Украинцы смогут получать деньги после покупок
Украинцы смогут получать деньги после покупок / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров Украины приступил к разработке новой всеукраинской программы "Покупай украинское". Все граждане в её рамках смогут получить частичное возвращение средств за покупку товаров украинского производства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время презентации платформы "Сделано в Украине", пишет Суспільне.

По словам президента, сейчас проект находится на стадии разработки технических и экономических параметров. Важным техническим моментом является то, что деньги гражданам будут возвращаться на определенную специальную карту.

"Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные. Уже готовятся параметры украинского кэшбека: финансовые и технические", — объяснил Зеленский.

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При этом, первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что на первые результаты разработки сервиса понадобится как минимум три месяца.

"Только сегодня получили поручение от президента разработать кэш-бек сервис для украинцев. Однозначно, что эта программа повысит лояльность украинских потребителей к украинским товарам", - добавила она.

Владимир Зеленский также добавил, что задача данной программы является цель оставить украинские деньги в Украине, чтобы работали они внутри страны. Он хочет, чтобы программа заработала до конца текущего года.

Кешбэк

Согласно данным Википедии, Кешбэ́к(также распространены варианты написания: кэшбек, кешбек и кэшбэк; происходит от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных денег) — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.

В розничной и интернет-торговле кешбэк — это отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении периода, отведённого на обмен/возврат. В банковской сфере кешбэк — программа лояльности, стимулирующая клиента осуществлять покупки посредством пластиковой карты.

Владимир Зеленский - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3600 IX о демобилизации срочников на 12 месяцев. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Также, президент Владимир Зеленский сообщил, что из 1 миллиона обещанных Евросоюзом боеприпасов Украина пока получила лишь 30%, что является таким же показателем, как и в ноябре 2023 года.

К тому же, Украина может завершить войну против страны-агрессора России на собственных условиях и вернуть из оккупации свою землю и людей, но для этого нужно бороться. Сейчас нужно наращивать реальное противодействие российскому злу – на всех уровнях и по всему миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

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Владимир Зеленский президент Украины Программа "Покупай украинское"
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