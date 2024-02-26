Перед этим свою подпись поставил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников / Коллаж: Главред, фото: офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3600 IX о демобилизации срочников на 12 месяцев. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Сообщается, что 26 февраля этот закон, который поддержали народные депутаты, подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а после этого свою подпись поставил и президент Зеленский.

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников / фото: скриншот

Что известно о срочной военной службе в Украине? Срочная служба - это вид военной службы, которая необходима для приобретения практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества. Срочники проходят военную службу в пунктах постоянной дислокации воинских частей, этих солдат не привлекают к участию в боях на фронте. видео дня На срочную военную службу могут быть призваны мужчины с 18-ти до 27-ми лет. При этом призвать смогут только в случае, если позволит состояние здоровья и у гражданина не будет права на освобождение или отсрочку от призыва. До полномасштабного вторжения в Украине дважды в год проводили призывную кампанию на срочную службу - весной и осенью. Сроки срочной службы для призывников, имеющих высшее образование, составляет 12 месяцев. Срочники без высшего образования служат 18 месяцев. Граждане призывного возраста добровольно могут быть приняты на военную службу по контракту. Об этом сообщает Полтавский областной центр ТЦК и СП.

Демобилизация срочников

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Документ о демобилизации срочников определен как неотложный. В законопроекте о демобилизации срочников, не указаны сроки - отмечается только, что она будет происходить по указу президента.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ответственность за проваленную мобилизацию в Украине не ляжет на одни плечи, она будет коллективной.

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч людей.

23 февраля стало известно о том, что Верховная Рада одобрила предложение Зеленского о демобилизации срочников. За одобрение инициативы президента отдали свои голоса 319 народных избранников.

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