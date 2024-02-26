УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Военная помощь от ЕС: Зеленский рассказал, сколько снарядов получила Украина

Юрий Берендий
26 февраля 2024, 16:42
Владимир Зеленский отметил, что из обещанного миллиона снарядов от ЕС, Украина получила лишь треть.
Военная помощь от ЕС: Зеленский рассказал, сколько снарядов получила Украина
Зеленский сказал, сколько Украина получила снарядов от ЕС / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из 1 миллиона обещанных Евросоюзом боеприпасов Украина пока получила лишь 30%, что является таким же показателем, как и в ноябре 2023 года. Об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым во время его визита в Киев.

Журналист, который спросил о поставках снарядов в Украину из ЕС, отметил, что"половина снарядов прибыла, а половина – еще нет".

"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, который нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", - сказал Зеленский.

видео дня

Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года.. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Помощь ЕС для Украины

Канада выразила готовность поддержать инициативу Чехии по доставке в Украину десятков тысяч артиллерийских снарядов из разных стран и может выделить до 30 миллионов для этого.

Согласно новыми прогнозами, к марту Евросоюз может поставить Украине лишь 600 тысяч снарядов, а не миллион, как ранее обещано. Это связано с увеличенным сроком производства и опасениями по истощению запасов стран Европы.

В то же время, как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз планирует передать Украине более 1 миллиона артиллерийских боеприпасов к концу 2024 года, поскольку производительность Европейского ОПК выросла на 40%.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
военная помощь
Реклама

Главное за день

Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину

Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину

16:45 Украина
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

16:42 Политика
Мощный удар ВСУ: бригадный генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке

Мощный удар ВСУ: бригадный генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке

16:39 Украина
Все главные новости

Популярное

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки 20052

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм 16188

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Все начнется после выборов в РФ: майор ВСУ сообщил о важном решении Путина 12858

Все начнется после выборов в РФ: майор ВСУ сообщил о важном решении Путина

Запирают в огненном мешке: Свитан о тяжелых боях в Крынках 8009

Запирают в огненном мешке: Свитан о тяжелых боях в Крынках

Последние новости

17:50

РосСМИ нашли отца убитого летчика Кузьминова: тот в высказываниях не сдерживался

17:31

Очень важная примета 27 февраля: почему обязательно нужно завесить окна шторами

17:25

Украина догнала русских в изготовлении дронов-камикадзе - министр Камышин

16:56

"Какие же ужасные": сын Монатика попал в больницу

16:48

Как пережить расставание: чего не стоит делать сразу после разрыва

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:45

Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину

16:42

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

16:42

Фицо мерещатся планы НАТО и ЕС разместить в Украине войска

16:42

Военная помощь от ЕС: Зеленский рассказал, сколько снарядов получила Украина

Реклама
16:39

Мощный удар ВСУ: бригадный генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке

16:29

Как убрать пятно от вина на белой одежде: самый простой и быстрый способ

16:23

Заработал более 65 млн грн: мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател

16:21

"Когда они добавили это?": владельцы iPhone обнаружили секретную функцию телефона

16:14

Большие долги за коммуналку: как могут наказать должников

16:01

Алла Костромичева откровенно рассказала, вернется ли в Украину

15:57

"Будут большие паузы между атаками": в ВСУ описали последствия для РФ потери еще одного А-50

15:54

"Мы достигнем устойчивого мира": сержант ВСУ назвал условие окончания войны

15:37

Требуются 2 условия: топ-генерал рассказал, когда изменится ситуация на фронте

15:36

Бронеколонна в огне: украинские защитники разгромили штурмовиков РФ на югеВидео

15:35

Пожар из-за плойки: как не допустить очень неприятной ситуацииВидео

Реклама
15:35

Путин "присоединил" украинские территории к "южному округу" России

15:24

Эксперт по сантехнике назвал заметную деталь, которая может привести к катастрофе

14:47

Головоломка для тех, у кого прекрасная смекалка: надо за 4 секунды найти смайлик

14:46

"Нет побега, есть истощение": офицер объяснил уход ВСУ из Ласточкино

14:41

"Сколько их": Сумская высказалась после скандала с ее дочерью

14:41

"Украина может закончить войну на своих условиях": Зеленский обратил внимание на важную детальВидео

14:39

"Не закончится быстро": глава Чехии дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

14:36

"Это не прогулка или кураж": Тарас Тополя признался, готов ли вернуться на фронт

14:01

Внесли почти 4200 правок: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации

13:53

Унитаз засияет: 3 средства, которые точно уберут "ржавые" пятна

13:53

Сериал "Слово пацана" специально выпустили в РФ накануне "выборов" Путина — СМИВидео

13:52

"6 или 12 самолетов F-16 маловато": сержант ВСУ назвал способ перехватить инициативу на фронтеВидео

13:47

Самое вкусное украинское блюдо: рецепт настоящих полтавских галушек с мясом

13:43

"Не могу": обездвиженная путинистка Кудрявцева "прикована" к кровати

13:39

Штрафом не ограничится: руководитель ТЦК рассказал о последствиях неявки по повестке

13:39

"Гэбэшная мышь": Данилов припечатал Путина и раскрыл сценарий распада РФ

13:07

Так делают и коты, и собаки: верные признаки, что животное любит хозяина

13:07

Гудименко рассказал, в каком оружии преимущество у ВСУ над оккупантами

12:55

Все начнется после выборов в РФ: майор ВСУ сообщил о важном решении Путина

12:48

Пехота идет на штурм: РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке

Реклама
12:44

Ударит +17 градусов: синоптик сказал, когда в Украине резко потеплеет

12:42

"Разведка не достает до Киева": в ГУР рассказали о последствиях уничтожения самолетов РФ

12:39

"Я устал от самого себя": Киркоров впервые сделал признание после "отмены"

12:38

Отошли на новую линию обороны: в ВСУ подтвердили отступление из Ласточкино

12:36

Изгнанная путинистка Милявская удивила россиян странным видом

12:27

РФ использует "невероятное" количество сил: в ВСУ назвали город - цель врага

12:14

Как быстро убрать пятна от кофе: легкий и очень эффективный способ

11:48

У Кузьминова в Испании был "план защиты": в ОП прокомментировали гибель пилота РФ

11:41

Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину: погибла супружеская параВидео

11:35

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять