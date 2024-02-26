Военная помощь от ЕС: Зеленский рассказал, сколько снарядов получила Украина

Владимир Зеленский отметил, что из обещанного миллиона снарядов от ЕС, Украина получила лишь треть.

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Зеленский сказал, сколько Украина получила снарядов от ЕС / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из 1 миллиона обещанных Евросоюзом боеприпасов Украина пока получила лишь 30%, что является таким же показателем, как и в ноябре 2023 года. Об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым во время его визита в Киев.

Журналист, который спросил о поставках снарядов в Украину из ЕС, отметил, что"половина снарядов прибыла, а половина – еще нет".

"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, который нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", - сказал Зеленский. видео дня

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года.. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Помощь ЕС для Украины

Канада выразила готовность поддержать инициативу Чехии по доставке в Украину десятков тысяч артиллерийских снарядов из разных стран и может выделить до 30 миллионов для этого.

Согласно новыми прогнозами, к марту Евросоюз может поставить Украине лишь 600 тысяч снарядов, а не миллион, как ранее обещано. Это связано с увеличенным сроком производства и опасениями по истощению запасов стран Европы.

В то же время, как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз планирует передать Украине более 1 миллиона артиллерийских боеприпасов к концу 2024 года, поскольку производительность Европейского ОПК выросла на 40%.

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