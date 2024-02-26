'Будут большие паузы между атаками': в ВСУ описали последствия для РФ потери еще одного А-50

Оккупанты сейчас неуверенны в своих действиях. Самолет А-50 был их "глазами", а теперь россиянам вместо него пришлось активизировать больше БПЛА для разведки.

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В ВСУ описали последствия для РФ потери еще одного а-50/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ

Стране-агрессору России стало труднее добывать разведывательную информацию после уничтожения Украиной российского самолета А-50. Теперь захватчикам приходится активнее использовать в разведывательных целях тактическую авиацию и беспилотники.

Для оккупантов потеря такого самолета является очень болезненной, ведь он был "глазами россиян". Поэтому такое поражение не пройдет для них бесследно. Однако то, какие есть последствия для оккупантов от сбития Украиной российского самолета а-50, рассказала начальница объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк 24 канала.

"У них остались самолеты этого класса. Вопрос лишь в личном составе и в укомплектованности этих самолетов для того, чтобы вновь поднять их на соответствующий уровень воздушного разведывательного пункта. Сейчас мы наблюдаем чрезвычайную активизацию вражеских БпЛА как элемент компенсации отсутствия мощного сбора информации, который обеспечивал а-50", – отметила Гуменюк. видео дня

Она также напомнила, что в последние недели от меткой работы ПВО страдала Также вражеская тактическая авиация. Сейчас российские оккупанты перепрофилировали эти самолеты, поэтому они преимущественно собирают информацию, но при этом не приближаются на угрожающее для себя расстояние.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Гуменюк отметила, что россияне сейчас снова начали применять тактическую авиацию в акватории Черного моря – с помощью этих воздушных судов они пытаются разведать информацию о будущих целях для поражения. В то же время пресс-секретарь говорит, что теперь затянется пауза между массированными ракетными атаками.

"Уже нет той координации, которая была налажена, ее нарушило вмешательство Сил обороны Украины. Поэтому сейчас видим неуверенность у врага в его будущих действиях. Но это временное явление, сейчас они переориентируются и снова начнут подтягивать ресурс", – подытожила Гуменюк.

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Уничтожение российского самолета-разведчика А-50У

Напомним, украинские силы уничтожили российский самолет А-50 вечером в пятницу, 23 февраля. Уничтожение а-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря Мариупольским партизанам. Самолет А-50 стоимостью 330 миллиону долларов удалось сбить с помощью партизан в Мариуполе. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50.Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия с-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.

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