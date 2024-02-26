Бронеколонна в огне: украинские защитники разгромили штурмовиков РФ на юге

Первый БТР взорвался на заготовленной мине, второй гвардейцы подбили из РПГ.

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У Работино разгромили бронеколонну РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения Сил обороны разгромили вражескую колонну, которая пыталась атаковать позиции украинских защитников.

Всего четыре воина бригады "Спартан" Гвардии Наступления остановили штурмовую колонну, сообщает пресс-служба МВД.

"Бойцы вступили в бой против трех БТРов с пехотой на броне. Первый бронетранспортер взорвался на заготовленной мине, второй гвардейцы подбили из РПГ", - отмечают в ведомстве.

видео дня

Подчеркивается, что третья единица техники оккупантов успела высадить пехоту, в результате чего завязался стрелковый бой.

"Несмотря на полученные ранения, ребята не отступили и вышли из боя победителями, получили необходимую медицинскую помощь. Огневая поддержка бригады добила остатки оккупантов", - добавили в МВД.

Смотрите видео - разгром колонны РФ у Работино:

/ Скриншот

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв. Артиллерия четырех бригад Сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.

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