Бронеколонна в огне: украинские защитники разгромили штурмовиков РФ на юге

В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения Сил обороны разгромили вражескую колонну, которая пыталась атаковать позиции украинских защитников.
Всего четыре воина бригады "Спартан" Гвардии Наступления остановили штурмовую колонну, сообщает пресс-служба МВД.
"Бойцы вступили в бой против трех БТРов с пехотой на броне. Первый бронетранспортер взорвался на заготовленной мине, второй гвардейцы подбили из РПГ", - отмечают в ведомстве.
Подчеркивается, что третья единица техники оккупантов успела высадить пехоту, в результате чего завязался стрелковый бой.
"Несмотря на полученные ранения, ребята не отступили и вышли из боя победителями, получили необходимую медицинскую помощь. Огневая поддержка бригады добила остатки оккупантов", - добавили в МВД.
Смотрите видео - разгром колонны РФ у Работино:
Что известно о селе Работино?
Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв. Артиллерия четырех бригад Сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.
Другие новости:
- Объявлены сроки появления первых F-16 в небе Украины – Foreign Policy
- ВСУ поразили самолет ВКС РФ: пилот направил его в населенные пункты на Луганщине
- РФ попытается прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях: в NYT раскрыли планы Путина