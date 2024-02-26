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"Украина может закончить войну на своих условиях": Зеленский обратил внимание на важную деталь

Алёна Воронина
26 февраля 2024, 14:41обновлено 26 февраля, 15:13
Наше государство должно продолжать бороться против РФ. Сейчас нужно наращивать реальное противодействие российскому злу – на всех уровнях и по всему миру.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Украина может закончить войну на своих условиях, подчеркнул Зеленский/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента Украины

Украина может завершить войну против страны-агрессора России на собственных условиях и вернуть из оккупации свою землю и людей, но для этого нужно бороться.

Сейчас нужно наращивать реальное противодействие российскому злу – на всех уровнях и по всему миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Обращение было опубликовано, в частности, на сайте Офиса президента.

"Сегодня мы вспоминаем события, которые произошли уже 10 лет назад – состоялись в украинском Крыму. Когда наш полуостров был украден Россией. И когда вместе с российской оккупационной армией в наш Крым вошли унижения и издевательства над людьми, репрессии и страх. Эту жестокую войну, которая продолжается сейчас против Украины, российский реваншизм породил именно тогда, когда почувствовал, что мир способен закрыть глаза на такие преступления, на такие аннексии, на такое издевательство над людьми, чей дом просто отбирают", – отметил президент Украинского государства.

видео дня

Он подчеркнул, что войны завершаются по-настоящему честно, когда зло, которое их породило, удается потушить. Чувство справедливости и стремление к миру должны идти рядом. А это также требует, в частности, не забывать о Крыме и бороться за возвращение Украине оккупированного Россией полуострова.

Зеленский заявил, что мы должны наращивать реальное противодействие российскому злу. И это противодействие нужно увеличивать на всех уровнях и во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях нашего государства, а также бороться за полное восстановление силы международного права – силы в отношении Крыма, а следовательно, и любой другой земли, подчеркнул президент Украины. Также мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, жить в своем доме.

"Выигрывать в каждом из этих пунктов – это гасить российский реваншизм, то есть фактически – завершать войну", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский
Видеобращение Зеленского/ скрин

Смотрите видео обращения Зеленского по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя:

Глава Украинского государства подчеркнул, что возвращение всех наших пленных, всех депортированных из Украины, возвращение крымских политических заключенных является безусловным приоритетом Украины. Он выразил благодарность всем странам, которые помогают с этим нашему государству.

"С 26 февраля 14-го года и по сегодняшний день очень многое изменилось, и каждый осознает, какое направление у этих огромных изменений. Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за содеянное. Но, чтобы это было, мы должны бороться. И пусть наградой всем, кто борется ради Украины и справедливости, будет победа", – отметил Зеленский.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Война в Украине

Раньше в ГУР рассказали о последствиях уничтожения самолетов РФ. РФ может противопоставить против Украины около трехсот боевых самолетов. Если ВСУ будут сбивать ежедневно по два самолета, то результат будет заметным.

Также ранее сообщалось, что РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке. Интенсивность авиаударов РФ составляет 60-70 раз в день, рассказал младший сержант батальона БПАК, 3-й ОШБр Анатолий Никитин (позывной "Бетон").

Напомним, ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение" Мрия " Юрий Гудименко рассказал, в каком оружии преимущество у ВСУ над оккупантами.

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