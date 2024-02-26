"Гэбэшная мышь": Данилов припечатал Путина и раскрыл сценарий распада РФ

РФ доказала невозможность собственного существования в мире цивилизованных стран, уверен секретарь СНБО.

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Алексей Данилов рассказал об условиях завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главным условием прекращения войны для России является наступление обстоятельств необратимого характера, которые приведут к исчезновению самой России, такой, какой она есть, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Главным фактором для Украины по завершению полномасштабного вторжения является создание всех необходимых условий для обеспечения устойчивого мира и устранения повторных военных угроз со стороны РФ, путем ее дестабилизации и последующей фрагментации. Пока Россия не будет нарезана по принципу "регионального салями", — это будет постоянная угроза войны, отложенной во времени, для Украины, всех окружающих Россию стран и любого другого государства", - подчеркнул он в комментарии NV.

Секретарь СНБО говорит, что РФ всем своим историческим прошлым доказала невозможность собственного существования в мире цивилизованных стран, живущих по законам и правилам.

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"Россия — даже не государство в классическом понимании этого термина, а территория, контролируемая криминально-мафиозной группировкой. Норма существования РФ — это норма поведения маньяка, который нормально себя чувствует только тогда, когда по локоть в крови, грязи и дерьме", - уверен он.

Собеседник говорит, что диктатор Владимир Путин с его комплексами "гэбэшной мыши" в навязчивом желании компенсировать причиненные ему "Западом" мнимые обиды, стал триггером масштабных изменений.

"А каким будет послевоенный мир — напрямую зависит от того, что сейчас происходит на украинском поле боя. От его результатов зависит, какой мир мы будем иметь: направленный в будущее или возвращенный в архаику религиозного фанатизма, национализма и авторитаризма", - добавил Данилов.

Кто такой Алексей Данилов Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. Председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

Ранее Данилов рассказал о том, что у Путина запустили большой план против Украины. Киеву известно, кто в стране-агрессоре России стоит за таким планом и есть понимание деталей операции, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска России не способны на масштабное наступление весной на Украину, считают в НАТО. Чиновник заявил, что развитие такого сценария маловероятно – для этого России нужна новая и серьезная мобилизация, на которую Путин пока не пошел.

Как сообщалось ранее, Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек в течение 2024 года, написали журналисты Financial Times. Также они отметили, что РФ за год произвела 4 миллиона снарядов и восстанавливает свою военную промышленность "поразительными" темпами.

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