УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Гэбэшная мышь": Данилов припечатал Путина и раскрыл сценарий распада РФ

Алексей Тесля
26 февраля 2024, 13:39
РФ доказала невозможность собственного существования в мире цивилизованных стран, уверен секретарь СНБО.
Алексей Данилов рассказал об условиях завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главным условием прекращения войны для России является наступление обстоятельств необратимого характера, которые приведут к исчезновению самой России, такой, какой она есть, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Главным фактором для Украины по завершению полномасштабного вторжения является создание всех необходимых условий для обеспечения устойчивого мира и устранения повторных военных угроз со стороны РФ, путем ее дестабилизации и последующей фрагментации. Пока Россия не будет нарезана по принципу "регионального салями", — это будет постоянная угроза войны, отложенной во времени, для Украины, всех окружающих Россию стран и любого другого государства", - подчеркнул он в комментарии NV.

Секретарь СНБО говорит, что РФ всем своим историческим прошлым доказала невозможность собственного существования в мире цивилизованных стран, живущих по законам и правилам.

видео дня

"Россия — даже не государство в классическом понимании этого термина, а территория, контролируемая криминально-мафиозной группировкой. Норма существования РФ — это норма поведения маньяка, который нормально себя чувствует только тогда, когда по локоть в крови, грязи и дерьме", - уверен он.

Собеседник говорит, что диктатор Владимир Путин с его комплексами "гэбэшной мыши" в навязчивом желании компенсировать причиненные ему "Западом" мнимые обиды, стал триггером масштабных изменений.

"А каким будет послевоенный мир — напрямую зависит от того, что сейчас происходит на украинском поле боя. От его результатов зависит, какой мир мы будем иметь: направленный в будущее или возвращенный в архаику религиозного фанатизма, национализма и авторитаризма", - добавил Данилов.

Кто такой Алексей Данилов

Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. Председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

Ранее Данилов рассказал о том, что у Путина запустили большой план против Украины. Киеву известно, кто в стране-агрессоре России стоит за таким планом и есть понимание деталей операции, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска России не способны на масштабное наступление весной на Украину, считают в НАТО. Чиновник заявил, что развитие такого сценария маловероятно – для этого России нужна новая и серьезная мобилизация, на которую Путин пока не пошел.

Как сообщалось ранее, Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек в течение 2024 года, написали журналисты Financial Times. Также они отметили, что РФ за год произвела 4 миллиона снарядов и восстанавливает свою военную промышленность "поразительными" темпами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин Алексей Данилов война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Украина может закончить войну на своих условиях": Зеленский обратил внимание на важную деталь

"Украина может закончить войну на своих условиях": Зеленский обратил внимание на важную деталь

14:41 Украина
Внесли почти 4200 правок: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации

Внесли почти 4200 правок: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации

14:01 Политика
"Гэбэшная мышь": Данилов припечатал Путина и раскрыл сценарий распада РФ

"Гэбэшная мышь": Данилов припечатал Путина и раскрыл сценарий распада РФ

13:39 Украина
Все главные новости

Популярное

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова 112951

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова

К чему нужно прикоснуться 26 февраля, чтобы излечиться: важные приметы дня 18312

К чему нужно прикоснуться 26 февраля, чтобы излечиться: важные приметы дня

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм 14511

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки 12630

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки

Последние новости

14:47

Головоломка для тех, у кого прекрасная смекалка: надо за 4 секунды найти смайлик

14:46

"Нет побега, есть истощение": офицер объяснил уход ВСУ из Ласточкино

14:41

"Сколько их": Сумская высказалась после скандала с ее дочерью

14:41

"Украина может закончить войну на своих условиях": Зеленский обратил внимание на важную деталь

14:39

"Не закончится быстро": глава Чехии дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:36

"Это не прогулка или кураж": Тарас Тополя признался, готов ли вернуться на фронт

14:01

Внесли почти 4200 правок: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации

13:53

Унитаз засияет: 3 средства, которые точно уберут "ржавые" пятна

13:53

Сериал "Слово пацана" специально выпустили в РФ накануне "выборов" Путина — СМИВидео

Реклама
13:52

"6 или 12 самолетов F-16 маловато": сержант ВСУ назвал способ перехватить инициативу на фронтеВидео

13:47

Самое вкусное украинское блюдо: рецепт настоящих полтавских галушек с мясом

13:43

"Не могу": обездвиженная путинистка Кудрявцева "прикована" к кровати

13:39

Штрафом не ограничится: руководитель ТЦК рассказал о последствиях неявки по повестке

13:39

"Гэбэшная мышь": Данилов припечатал Путина и раскрыл сценарий распада РФ

13:07

Так делают и коты, и собаки: верные признаки, что животное любит хозяина

13:07

Гудименко рассказал, в каком оружии преимущество у ВСУ над оккупантами

12:55

Это произойдет после выборов в РФ: майор ВСУ сообщил о важном решении Путина

12:48

Пехота идет на штурм: РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке

12:44

Ударит +17 градусов: синоптик сказал, когда в Украине резко потеплеет

12:42

"Разведка не достает до Киева": в ГУР рассказали о последствиях уничтожения самолетов РФ

Реклама
12:39

"Я устал от самого себя": Киркоров впервые сделал признание после "отмены"

12:38

Отошли на новую линию обороны: в ВСУ подтвердили отступление из Ласточкино

12:36

Изгнанная путинистка Милявская удивила россиян странным видом

12:27

РФ использует "невероятное" количество сил: в ВСУ назвали город - цель врага

12:14

Как быстро убрать пятна от кофе: легкий и очень эффективный способ

11:48

У Кузьминова в Испании был "план защиты": в ОП прокомментировали гибель пилота РФ

11:41

Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину: погибла супружеская параВидео

11:35

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

11:19

"Этот день хочется забыть": военный рассказал о самых тяжелых боях и потерях

11:06

Генерал рассказал, чем ВСУ могли сбивать российские истребители

10:49

Крылатые ракеты и авиация: в ВМС предупредили об угрозе нового удара РФ

10:47

Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой

10:31

Церковный праздник 27 февраля: что нельзя делать после заката

10:31

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньгиВидео

10:27

Китайский гороскоп на 27 февраля: Крысе - скрытые чувства, Лошади - отчуждение

10:13

Виновных следует наказать: посол Украины требует "возможного и невозможного" от Польши

10:02

Настоящий фурор: Зеленская кардинально сменила прическу

09:50

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные срокиВидео

09:50

Суд продолжается и до окончательного решения еще очень далеко – украинский холдинг GNT Group по спору с кредиторами Argentem Creek Partners и Innovatus

09:19

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага

Реклама
08:57

Ракетно-дроновый удар по Украине: силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59

08:43

Гороскоп на завтра 27 февраля 2024: Дев преследует удача, Стрельцам - важная новость

08:24

Потери ВСУ в войне: цифры, озвученные Зеленским, отличаются от оценки США — NYT

08:20

Черноморский флот РФ отступает: Украина доминирует в части моря - разведка Британии

07:22

В ISW объяснили, почему Кремль и пропагандисты РФ не упоминали о годовщине вторжения

06:51

РФ ударила по Днепру и Харькову: пострадали людиФото

06:19

ВСУ защищают лично вас, не будьте безразличнымимнение

04:20

РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врагаВидео

03:43

Несколько группировок РФ окажутся в окружении: в ВСУ назвали слабое место врага

03:00

Елена Кравец нежно поздравила дочь с 21-летием

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять