У Путина запустили большой план против Украины: Данилов сделал заявление

Кремль запустил большой план, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине. Москва намерена манипулировать на тему выборов и будет прикладывать максимальные усилия для дискредитации военно-политического руководства страны и лично Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В интервью изданию Укринформ он рассказал о том, что у российских оккупантов нет возможности захватить Украину, поэтому Москва задействует другие инструменты.
"Один из пунктов этого проекта – попытка дестабилизации на теме выборов. И они будут принимать очень активное участие в этом процессе", - сказал Данилов.видео дня
По его словам, Киеву известны детали операции Кремля, есть и понимание того, кто за ней стоит.
Чиновник считает, что есть большая проблема с социальными сетями, где на условиях анонимности распространяются фейки и дезинформация.
"Это очень опасный инструмент влияния. Дестабилизационные нарративы распространяются в том числе через них. В этом направлении – нейтрализации угроз – активно работают наши спецслужбы", - уточнил Данилов.
Выборы в Украине - опасная тема, - Данилов
Также секретарь СНБО добавил, что выборы во время войны запрещены законодательством Украины.
"Это опасно, ведь если мы говорим о демократических выборах, это — соревновательный процесс программ кандидатов политических партий. Представляете, если у нас во время войны люди будут отвлекаться от борьбы с врагом и будут заниматься избирательным процессом? Мне сложно это представить", - подчеркнул Алексей Данилов.
Война России против Украины
Украинские войска отошли с позиции "Зенит" на окраине Адвеевки, рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Решение было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
Войска России не способны на масштабное наступление весной на Украину, считают в НАТО. Чиновник заявил, что развитие такого сценария маловероятно – для этого России нужна новая и серьезная мобилизация, на которую Путин пока не пошел.
Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек в течение 2024 года, написали журналисты Financial Times. Также они отметили, что РФ за год произвела 4 миллиона снарядов и восстанавливает свою военную промышленность "поразительными" темпами.
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