У Путина запустили большой план против Украины: Данилов сделал заявление

Киеву известно, кто в стране-агрессоре России стоит за таким планом и есть понимание деталей операции, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам.

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Кремль собирается спекулировать не теме выборов в Украине - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, УНИАН, скриншот YouTube

Кремль запустил большой план, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине. Москва намерена манипулировать на тему выборов и будет прикладывать максимальные усилия для дискредитации военно-политического руководства страны и лично Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью изданию Укринформ он рассказал о том, что у российских оккупантов нет возможности захватить Украину, поэтому Москва задействует другие инструменты.

"Один из пунктов этого проекта – попытка дестабилизации на теме выборов. И они будут принимать очень активное участие в этом процессе", - сказал Данилов. видео дня

По его словам, Киеву известны детали операции Кремля, есть и понимание того, кто за ней стоит.

Чиновник считает, что есть большая проблема с социальными сетями, где на условиях анонимности распространяются фейки и дезинформация.

"Это очень опасный инструмент влияния. Дестабилизационные нарративы распространяются в том числе через них. В этом направлении – нейтрализации угроз – активно работают наши спецслужбы", - уточнил Данилов.

Выборы в Украине - опасная тема, - Данилов

Также секретарь СНБО добавил, что выборы во время войны запрещены законодательством Украины.

"Это опасно, ведь если мы говорим о демократических выборах, это — соревновательный процесс программ кандидатов политических партий. Представляете, если у нас во время войны люди будут отвлекаться от борьбы с врагом и будут заниматься избирательным процессом? Мне сложно это представить", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

Украинские войска отошли с позиции "Зенит" на окраине Адвеевки, рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Решение было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Войска России не способны на масштабное наступление весной на Украину, считают в НАТО. Чиновник заявил, что развитие такого сценария маловероятно – для этого России нужна новая и серьезная мобилизация, на которую Путин пока не пошел.

Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек в течение 2024 года, написали журналисты Financial Times. Также они отметили, что РФ за год произвела 4 миллиона снарядов и восстанавливает свою военную промышленность "поразительными" темпами.

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