Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек: в FT назвали сроки и детали

Россия за год произвели 4 миллиона артиллерийских боеприпасов и восстанавливает свою промышленность "поразительными" темпами, написали журналисты.

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Войска РФ смогут восстановить потенциал за 5-6 лет - FT / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кремль собирается мобилизовать на войну против Украины еще 400 тысяч россиян без объявления всеобщей мобилизации. В стране-агрессоре России "поразительными" темпами восстанавливается военные промышленность – выпущено уже 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

В материале Financial Times говорится о том, что у Путина в 2024 году намерены мобилизовать еще 400 тысяч военных. Объявлять всеобщую мобилизацию в России не будут.

Кроме того, в статье сказано, что за год в РФ произвели 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. Восстановление российской военной промышленности происходит в таком темпе, который многие западные эксперты ранее считали невозможным.

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"Хотя российская армия интенсивно дислоцирована в Украине и понесла огромные потери в течение двух лет конфликта, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет", - указали журналисты.

Темпы восстановления российского ВПК, ядерный статус России и ее агрессивная риторика серьезно беспокоят политиков на Западе.

"Ее сухопутные силы в Украине деградировали, но ее военно-воздушные силы и флот по большому счету неприкосновенны, и Россия все еще является крупным ядерным государством", - сказал один из британских чиновников.

Мобилизация в России

Осенью в разведке Британии сообщали, что Путин хочет набрать 420 тысяч человек. Однако, как предполагали эксперты, до президентских "выборов" в Кремле на всеобщую мобилизацию не пойдут.

Россия готовит новую мобилизацию, говорил политический координатор Великобритании в ООН Фергус Эккерсли. По его словам, Москва собирается призвать на войну против Украины еще 170 тысяч своих граждан.

Опасность массовой мобилизации в России есть всегда, считает политтехнолог Марат Гельман. В интервью Главреду он допустил, что Кремль может провести мобилизацию, скорее, в ноябре, чем в марте.

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