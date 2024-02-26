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Пехота идет на штурм: РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке

Алексей Тесля
26 февраля 2024, 12:48
Интенсивность авиаударов РФ составляет 60-70 раз в день, рассказал Анатолий Никитин.
Пехота идет на штурм: РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке
В ВСУ рассказали о ситуации в районе Авдеевки / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

В районе Авдеевки Донецкой области ситуация сложная, враг использует большое количество техники и живой силы, рассказал младший сержант батальона БПАК, 3-й ОШБр Анатолий Никитин (позывной Бетон).

Как подчеркнул он в эфире Громадського радіо, Третья отдельная штурмовая бригада продолжает воевать в окрестностях Авдеевки.

"Враг очень давит, враг начал массово использовать корректируемые авиационные бомбы, так называемые КАБы, он их не жалеет. Враг пытается вытеснить нас, замысел его ясен. Он идет вдоль естественных препятствий, пытаясь взять такие населенные пункты, как Ласточкино, Первомайское, Орловка и т.д. Мы работаем от обороны, пытаемся нанести самые эффективные огневые поражения по вражеской живой силе. Враг почти не использует тяжелую технику, наносит массированные авиаудары, а затем идет много пехоты", - отметил украинский защитник.

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Никитин добавил, что интенсивность авиаударов составляет 60-70 раз в день. При этом оккупанты понесут потери, в частности, те войска РФ, которые штурмуют украинские позиции в районе Авдеевки, за месяц могут быть уничтожены.

Что известно о 3 ОШБр

Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк превращен в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация вокруг Авдеевки

Ранее сообщалось о том, что Авдеевка - новая линия обороны. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает войска из Авдеевки. Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.

Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.

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Авдеевка война на Донбассе война России и Украины
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