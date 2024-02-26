Гудименко рассказал, в каком оружии преимущество у ВСУ над оккупантами

В морских дронах преимущество, конечно, на стороне ВСУ, считает Юрий Гудименко.

https://glavred.info/ukraine/gudimenko-rasskazal-v-kakom-oruzhii-preimushchestvo-u-vsu-nad-okkupantami-10545071.html Ссылка скопирована

Как говорит Юрий Гудименко, у ВСУ есть минимум одно преимущество в оружии над русскими оккупантами / коллаж Главред, фото УНИАН

В морских дронах преимущественно на данный момент у ВСУ, а в средствах радиоэлектронной борьбы – у русских оккупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

"Например, по FPV-дронам преимущества, кажется, нет ни у одной из сторон. Потому что на некоторых направлениях линии боевого столкновения преимущество у нас, а на некоторых реально у них. В РЭБ и РЕР они нас существенно опережают. В морских дронах преимущество, конечно, на нашей стороне, потому что им, по большому счету, нечего поражать. То есть мы можем здесь очень долго перечислять. Например, в снарядах преимущество у россиян, но снарядов на войне никогда не бывает много. Еще не было такой войны, чтобы какой-то генерал вышел и сказал: "Вы знаете, что-то снарядов многовато, давайте производить их немножко меньше". Скорее, генерал будет требовать дополнительные стволы, потому что они изнашиваются, чем будет отказываться от снарядов. И так было всегда", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Главреду Юрия Гудименко:

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Дроны в Украине

Как сообщал Главред, в Украине изобрели патроны для бойцов Сил обороны, которые помогут сбивать вражеские дроны. Новое оружие напоминает пистолет, а пуля сможет оставить не одно, а целых десять отверстий. Об этом сообщил техноблогер и военный аналитик Сергей Бескрестнов.

Также, вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что украинские производители уже достигли равенства со страной-агрессором Россией по количеству дальних дронов-камикадзе. Об этом чиновник рассказал в интервью журналисту Илье Кабачинскому.

К тому же, по сравнению с началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ситуация с украинскими дронами сильно изменилась в лучшую сторону, но, враг, к сожалению, тоже не стоит на месте.Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.