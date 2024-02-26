Штрафом не ограничится: руководитель ТЦК рассказал о последствиях неявки по повестке

Неявка по повесткой в территориальный центр комплектования и социальной поддержки влечет за собой административную ответственность, в виде штрафа от 3,4 до 5,1 тысяч гривен. Об этом рассказал руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию Telegraf.
"Ответственность определена законом. Получить повестку, предусматривающую прибытие в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных, могут все военнообязанные, которые и без повестки должны сами прибыть в РТЦК и уточнить свои данные. Об этом отмечается уже не первый год", - сказал он.
Представитель ТЦК отметил, что в случае неявки лица по повестке, его данные передадут в Нацполицию для проведения розыска. После розыска человека доставят в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст. 210 ч. 2.
"После этого он оплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии", - подчеркнул Волков.
По его словам, если окажется, что лицо является годным к прохождению военной службы, то его морально-психологическое состояние будет оценено специалистами группы морально-психологического обеспечения. Только после этого будет принято решение о призыве в Вооруженные Силы Украины.
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч человек. Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко отметил, что первый этап мобилизации 300 тысяч человек должен состояться в ускоренном порядке.
Также председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина стоит перед огромным вызовом в связи с мобилизацией, несмотря на противоречия в обществе. Он подчеркивает, что некоторые подразделения ВСУ нуждаются в доукомплектовании, потому что они заполнены только на 40%.
Кроме этого, в Украине упростили правила бронирования сотрудников оборонных предприятий. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности отметило, что компаниям, работающим на нужды армии, предложено два варианта бронирования.
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