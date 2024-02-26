Внесли почти 4200 правок: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации

В Раде отметили, что рассмотрение закона о мобилизации может начаться уже с 6 марта.

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В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Народные депутаты Украины внесли уже более 4 тысяч правок в новый законопроект о мобилизации. Из-за этого рассмотрение законопроекта в Раде может затянуться. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"У политического эгоизма - когда ты ставишь желание нравиться, хвастаться на камеру, выступать с пламенными пустыми речами, выше интересов страны и победы - есть своя цифра. Это цифра 4195. Это количество правок в закон о мобилизации. Очевидно их рассмотрение затянет принятие важного решения, что пойдет на пользу врагу", - написал Гетманцев.

Кто такой Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия. видео дня

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что продолжается внесение поправок к законопроекту о мобилизации. Он отметил, что их поступило много. Об этом он написал в своем Телеграмме.

По его словам, завтра, 27 февраля, начнется работа Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по подготовке законопроекта ко второму чтению и рассмотрению поправок.

"Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 06 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. Так как правок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней", - добавил Железняк.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина стоит перед большим вызовом, связанным с мобилизацией, несмотря на противоречия в обществе.

Закон о мобилизации имеет целью, прежде всего, пополнение состава бригад, частей, подразделений, действующих на линиях столкновения. Как объяснил генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко это основная цель закона.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что ответственность за неудачный процесс мобилизации в Украине будет коллективной.

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