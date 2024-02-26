"6 или 12 самолетов F-16 маловато": сержант ВСУ назвал способ перехватить инициативу на фронте

Обещанных самолетов F-16 Украине будет недостаточно для того, чтобы перехватить инициативу на фронте.

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Сержант ВСУ назвал способ перехватить инициативу на фронте/ коллаж: Главред, фото: Википедия, СтратКом ВСУ, Facebook Гудименко

Украина может выровнять ситуацию с инициативой на фронте, если получит от партнеров дальнобойные ракеты, которыми сможет уничтожать российские склады и аэродромы на территории страны-агрессора России.

Но такая перспектива вероятнее всего есть в будущем, а не в ближайшее время. Такое мнение высказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко в интервью Главреду.

"Многое может изменить предоставление нам дальнобойных ракет, которыми мы сможем уничтожать российские склады и аэродромы на территории Российской Федерации. Потому что у них огромная страна, и они оттащили часть своей логистики (в первую очередь авиационной) подальше от того места, где мы можем их достать. И, соответственно, они в безопасности и атакуют нас с безопасного расстояния. А мы в опасности на всей территории Украины – от Закарпатья до Запорожской области", – отметил Гудименко.

По его словам, если мы сможем выровняться в этом, то действительно можно будет говорить, что мы выровняли ситуацию с инициативой.

"Но пока всё это, скорее, о будущем, чем об условном завтра", – добавил он.

В то же время он отмечает, что обещанные Украине самолеты F-16 вряд ли смогут настолько повлиять на ситуацию на фронте, чтобы полностью изменить правила игры. Он отметил, что, во-первых, пока сроки передачи Украине таких самолетов не согласованы. Во-вторых, на первых этапах речь идет о таких количестве (6,12 единиц), которые фактически будут лишь частично, хоть и серьезно, закрывать пробел в наших воздушных силах.

"То есть мы выйдем на тот уровень, на котором мы теоретически должны были бы находиться для ведения такой войны. Но пока речь не будет идти о десятках единиц, которые будут с обученными и более или менее тренированными пилотами, имеющими опыт ведения боевых действий, с соответствующим ракетным вооружением, мы не можем говорить о том, что они кардинально изменят ситуацию на поле боя", – сказал младший сержант ВСУ в отставке.

Гудименко отметил, что шести новейших самолетов недостаточно для решения проблему с КАБами на фронте.

"У нас очень протяженная линия боевого столкновения, и это будет игра в кота и мышку. Но не будет такого, что F-16 зашли, в соцсетях появились первые фотографии с украинскими опознавательными знаками, и сразу же всё, кабы на фронте закончились. К сожалению, так не будет – это длительный процесс", – подчеркнул он.

Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Война в Украине

Раньше в ГУР рассказали о последствиях уничтожения самолетов РФ. РФ может противопоставить против Украины около трехсот боевых самолетов. Если ВСУ будут сбивать ежедневно по два самолета, то результат будет заметным.

Также ранее сообщалось, что РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке. Интенсивность авиаударов РФ составляет 60-70 раз в день, рассказал младший сержант батальона БПАК, 3-й ОШБр Анатолий Никитин (позывной "Бетон").

Напомним, ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко рассказал, в каком оружии преимущество у ВСУ над оккупантами.

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