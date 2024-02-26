'Мы достигнем устойчивого мира': сержант ВСУ назвал условие окончания войны

Победа на поле боя не гарантирует мира, а лишь дает Украине передышку на несколько лет, отметил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудименко.

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Долговременного мира можно достичь только при одном условии / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Командование объединенных сил ВСУ

Война может прекратиться на длительное время, когда Россия распадется как гуманитарное государство. В любом другом случае будет лишь передышка на несколько лет, чтобы подготовиться к новой войне. Об этом в интервью Главреду рассказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

"Единственный вариант, в котором война останавливается на длительное время – это когда Россия перестает существовать как гуманитарное государство, то есть как единый государственный организм. Возможно ли это? Да, возможно. Банально из-за того, что Россия раз в определенное количество десятилетий разваливается. Это было в 1917 году, в 1991 году, и вполне возможно, что это произойдет снова", - отметил он.

Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:

По словам Гудименко, в России слишком много национальностей, религий и есть много людей, которые не ассоциируют себя с русскими как таковыми. Поэтому Украине надо максимально "разыгрывать именно эту карту".

"Потому что какого успеха мы бы не достигли на поле боя, это будет лишь передышка, на 2, 5, 10 лет или на поколение. То есть на определенное количество времени, которое потребуется, чтобы зализать раны и снова пойти воевать. И принимая во внимание то количество национальностей, народов, внутренние противоречия, которые существуют в РФ и периодически выливаются на улицы, и имея стратегию на годы относительно того, как мы с этим работаем, мы достигнем устойчивого мира", - добавил младший сержант ВСУ.

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократический топор", в прошлом-блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномасштабного вторжения-младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия"

Победа Украины в войне

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина может завершить войну с Россией на собственных условиях и вернуть свою землю, но это требует постоянной борьбы.

Также в речи на форуме "Украина. Год 2024" Зеленский отметил, что третий год войны, начатой РФ, является переломным. Он подчеркнул, что в этом году решится формат окончания войны.

Кроме этого, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что успех в длительной войне зависит от эффективного распределения ресурсов, использования существующих возможностей и планирования линий снабжения. Более важными факторами являются экономическая мощь и логистика, а не "отличные технологии".

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