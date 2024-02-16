Буданов сказал, что Украине нужно для победы над Россией

Крайне важным вопросом для победы Украины в войне является то, как распределять ресурсы, использовать то, что есть и планировать линии поставки. В продолжительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику. Об этом в интервью французскому порталу Liberation сказал руководитель ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно", – сказал офицер.
Генерал говорит, что никакие "чудесные технологии", к несчастью, не помогут сейчас кардинально поменять ход продолжительной войны. По мнению Буданова, гораздо важнее другие факторы.
"Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии поставок. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику", — заявил он.
Война России против Украины
Ситуация на фронте – не патовая, сказал спикер Офиса президента Сергей Никифоров. Он уточнил, что такие слова президента Зеленского итальянским журналистам были некорректно истолкованы: президент Украины говорил не о патовой ситуации, а о стагнации на южном фронте.
Украина получит F-16 с ракетами на 300-500 км, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он напомнил, что в позапрошлом году благодаря HIMARS и MLRS оккупанты РФ вынуждены были отодвинуть свои военные объекты на расстояние более 100 километров от переднего края.
Оккупанты РФ не прорвались в Авдеевку, сказал руководитель местно военной администрации Виталий Барабаш. Они зашли в дачный массив, но не в городскую застройку или на улицы города.
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