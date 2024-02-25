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"2024 - переломный год": Зеленский заговорил о формате окончания войны

Ангелина Подвысоцкая
25 февраля 2024, 18:40
Президент Украины заявил, что именно от 2024 года будет зависеть формат окончания войны.
Владимир Зеленский, ВСУ
Зеленский назвал 2024 год переломным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Украине пошел третий год полномасштабной войны, которую развязала РФ. 2024 год станет переломным и от него будет зависеть формат окончания всей войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024".

Он назвал самый шокирующий момент - 24 февраля 2022 года. Именно первый год войны Зеленский наживает периодом выживания, а второй год - годом устойчивости.

"Изолированные города Украины с сотнями тысяч населения без еды и воды. Это был ужас. Это был страшный год выживания. Выжили. Второй - год устойчивости. После первого года и зимы проявилась стойкость: ребята - на поле боя; Запад объединился; устойчивость экономики", - говорит Зеленский.

видео дня

Президент отмечает, что сейчас в стране очень сложный период, который требует единства.

"Я думаю, что это был самый сложный период - закончилось контрнаступление, началось российское наступление, ослабился пакет помощи ... Сейчас самый сложный момент для нашего единства. Если мы развалимся все - снаружи с партнерами и внутри, тогда это будет самый слабый момент. Пока этого не произошло. Третий год - переломный. Год выборов, расфокусировка, все сразу, вызовы снаружи и внутри, кто-то об этом говорит, кто-то об этом молчит. Это переломный год. В переломный год нам нужны и мужество, и стойкость для того, чтобы выжить. От этого года будет зависеть формат окончания войны",- говорит Зеленский.

Что известно о форуме "Украина. Год 2024"

Форум "Украина. Год 2024" состоялся 25 февраля 2024 года. Спикеры отвечали на вопросы относительно украинских целей в войне, экономику, помощь Украине от западных партнеров, ситуацию на фронте, гарантии безопасности и прочее. В рамках форума президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Пресс-конференция Зеленского 25 февраля

Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных. Он заявил, что на фронте погибла 31 тысяча украинских защитников. Количество раненых он оставил в тайне, так как этой информацией может быть заинтересована РФ.

Также Зеленский заинтриговал заявлением о передаче дальнобойных ракет. Он заявил, что находится "на позитиве" и верит в то, что Запад передаст Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Как сообщал Главред, президент Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг давления российских оккупантов в Харьковской области и назвал главное условие защиты Купянска. По его данным, давление врага на Купянск сильное, а соотношение артвыстрелов 1 к 6 в пользу РФ.

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