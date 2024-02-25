"Я на позитиве": Зеленский заинтриговал заявлением о передаче дальнобойных ракет

Украина имеет шансы на получение необходимого дальнобойного оружия. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024".
Он намекнул на то, что эти ракеты нужны для ударов по российским оккупантам не только на оккупированных землях, но и на территории РФ.
"Что касается ATACMS на 300 км, мы понимаем для чего они, работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно: я на позитиве он недавнего ответа партнеров", - сказал Зеленский.
Что такое ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.
ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.
США готовы передать Украине ATACMS большой дальности
Ранее NBC News писал, что если Конгресс США одобрит законопроект помощи для Украины, то в одном из первых пакетов будут ракеты ATACMS большой дальности.
В конце прошлого года США начали поставлять Украине ATACMS, но до сих пор они предоставили только более старые системы средней дальности.
Но вопрос финансирования США поставок оружия в Украину остается неопределенным из-за противодействия со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.
Другие новости об ATACMS:
- Ракеты могли дать Украине: США собрались утилизировать сотни ATACMS – Newsweek
- США работают над отправкой Украине модели ракет ATACMS большой дальности - NBC
- Передача новых партий ATACMS Украине: в Белом доме сделали важное заявление