"Я на позитиве": Зеленский заинтриговал заявлением о передаче дальнобойных ракет

Президент Зеленский заявил, что Украина имеет шансы на получение дальнобойных ракет ATACMS.

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Зеленский рассказал о шансах на получение дальнобойного оружия / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

Украина имеет шансы на получение необходимого дальнобойного оружия. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024".

Он намекнул на то, что эти ракеты нужны для ударов по российским оккупантам не только на оккупированных землях, но и на территории РФ.

"Что касается ATACMS на 300 км, мы понимаем для чего они, работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно: я на позитиве он недавнего ответа партнеров", - сказал Зеленский.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности

Ранее NBC News писал, что если Конгресс США одобрит законопроект помощи для Украины, то в одном из первых пакетов будут ракеты ATACMS большой дальности.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине ATACMS, но до сих пор они предоставили только более старые системы средней дальности.

Но вопрос финансирования США поставок оружия в Украину остается неопределенным из-за противодействия со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.

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