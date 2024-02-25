Угроза потери новых территорий: Зеленский назвал главное условие защиты Купянска

Давление врага на Купянск сильное, а соотношение артвыстрелов 1 к 6 в пользу РФ, рассказал президент

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Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Купянска / Коллаж: Главред, Фото: 14-я ОМБр, ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг давления российских оккупантов у Купянска Харьковской области.

Об этом глава государства рассказал в воскресенье, 25 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве.

При этом он обратил внимание на то, что давление оккупантов на Купянск сейчас сильное, а соотношение артиллерийских выстрелов с 1 к 12 снизилось до 1 к 6 в пользу россиян.

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"Это уменьшение их преимущества в количестве, но все равно это преимущество есть", - уточнил президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украине необходимо хотя бы соотношение 1 к 1,5 или 1 к 3, и тогда "мы сможем оттеснить россиян".

"Пока не будет такого количества, мы будем стоять или терять территории (100 м или 50 м). Все это важно, но стратегически важнее не потерять людей", - добавил Зеленский.

Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Ситуация вокруг Купянска

Ранее сообщалось о том, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

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