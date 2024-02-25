Минимум 4 года: в Кабмине рассказали, как видят военную поддержку Украины другими странами

Украина рассчитывает на четырехлетнюю военную поддержку от каждой страны, подписавшей договоренности по безопасности. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках форума "Украина. Год 2024".
Как говорит чиновник, официальный Киев ожидает, что такие договоренности удастся заключить с каждой страной, входящей в Большую семерку (G7).
"С точки зрения военной, технологической ‒ у нас есть перспектива в 10 лет, насколько подписаны договоренности. В каждом соглашении мы видим - на 4 года - конкретные финансовые обязательства и общения от наших партнеров", ‒ сказал он.
Шмыгаль резюмировал, что "следующие четыре года" поддержки гарантировано прописаны в действующих международных программах.
"Поэтому мы уверенно себя чувствуем, движемся вперед. Этот год у нас практически закрыт, ждем от США поддержки и закроем вопрос дефицита бюджета. Но мы работаем и с другими странами. Убежден, что мы вскоре закроем вопрос с финансированием бюджета этого года и уже занимаемся следующим", - объяснил премьер-министр.
Что такое G7
G7 - дословно Группа Семи (англ. Group of Seven, в прошлом G6 (Группа Шести) и G8 (Группа Восьми) - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).
Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности
Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.
Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.
Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.
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