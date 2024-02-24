'Много работы': Еврокомиссия озвучила, когда Украине ожидать переговорную рамку

Членство в ЕС было бы лучшим шагом для укрепления безопасности Украины, сказала президент Еврокомиссии.

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Еврокомиссия предоставит рамочные условия в марте / Коллаж: Главред, фото: офис президента

В марте этого года Еврокомиссия надаст переговорную рамку для вступления Украины в Европейского Союза. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве.

"Мы уже начали процесс скрининга. Там очень много работы и большой график. Я вас поощряю выполнить рекомендации Европейской комиссии. С нашей стороны мы, Европейская комиссия, предоставим в середине марта общую рамку для переговоров", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что членство в ЕС является ключевым шагом для укрепления безопасности Украины. Президент Европейской комиссии также отметила, что ее визит в Украину свидетельствует о непоколебимой поддержке со стороны Евросоюза в долгой перспективе.

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Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейская комиссия предложила начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при условии выполнения четырех критериев, которые были определены в отчете Еврокомиссии о прогрессе в реформах в Украине.

Также 14 декабря на саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза приняли рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что это четкий сигнал ожиданий для этих стран и всего европейского континента.

Как сообщал Главред, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговорная рамка по вступлению Украины в ЕС "вряд ли будет готова" до начала выборов в Евросоюзе, но будет готова в начале лета. В свою очередь, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что работа над рамкой началась раньше и не было трудностей в ее подготовке.

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