Переговоры о вступлении в ЕС задерживаются: Украина впервые слышит о трудностях

Еврокомиссия не успеет подготовить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС до марта, ее подготовят летом, заявила Урсула фон дел Ляйен.

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Переговорная рамка по вступлению Украины в ЕС не будет готова к европейским выборам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Переговорная рамка по вступления Украины в ЕС "вряд ли будет готова" к началу выборов в Евросоюзе, которые должны состояться в июне. Рамочные условия будут готовы в начале лета. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

"У нас отличный прогресс в процессе скрининга. Это очень хорошо. И мы работаем над переговорными рамками. Предполагаю, что они будут готовы не перед европейскими выборами, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это потребует времени, но я думаю, что где-то летом, в начале лета мы будем готовы", - сказала фон дер Ляйен.

Ответ Украины

В свою очередь вице-премьер Украины Ольга Стефанишина ответила на эти заявления, отметив, что работа над переговорной рамкой началась еще в январе и не было никаких трудностей.

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"В диалоге с Еврокомиссией мы неоднократно проговаривали подготовку переговорной рамки, и ни о каких трудностях подготовки текста к марту речь не шла", - сказала Стефанишина в комментарии "Европейской правде".

Она отметила, что Еврокомиссия просто готовит текст рамки, который потом будет рассматриваться государствами-членами ЕС. Затем они принимают окончательное решение по этому вопросу.

"Согласно решению Европейского совета в декабре прошлого года, Европейская комиссия должна до марта подготовить отчет о прогрессе Украины в выполнении дополнительных шагов, за которым следует рассмотрение решения относительно переговорной рамки", - подчеркнула она.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейская комиссия предложила начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при условии выполнения четырех критериев, которые были определены в отчете Еврокомиссии о прогрессе в реформах в Украине.

Также 14 декабря на саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза приняли рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что это четкий сигнал ожиданий для этих стран и всего европейского континента.

Как сообщал Главред, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что переговоры о возможном вступлении Украины в ЕС могут начаться в марте 2024 года. Он подтвердил, что это решение является сильным политическим сигналом и важным шагом для Украины и Европейского союза, отметив поддержку ЕС Украины.

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