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Это вызвало истерику у россиян: эксперт оценил стратегическое решение Зеленского

Юрий Берендий
13 февраля 2024, 02:42
Политолог указывает на то, что указ Зеленского об исторически заселенных украинцами территориях России может иметь специфический эффект в случае распада РФ.
Это вызвало истерику у россиян: эксперт оценил стратегическое решение Зеленского
Эксперт оценил указ Зеленского об "украинских" Кубани и Слобожанщине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Истерика со стороны россиян из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" происходит на всех уровнях российской пропаганды по 2 причинам. Об этом сказал политолог, доктор политических наук, философ Максим Разумный в интервью Главреду.

"Во-первых, эта истерика абсолютно в духе и контексте российского нарратива об агрессивной сущности киевского режима, о нацистах у власти, об экзистенциальной угрозе для "русского мира" и России как таковой от Запада. А Украина толкуется в Москве как авангард этого нового "крестового похода" против "русского мира", - указывает политолог.

Он делает вывод, что в российском воображении мы считаемся государством с большими ресурсами и очень агрессивными, поэтому они могут ожидать от нас любых действий.

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"Во-вторых, эта истерика - возможность еще раз мобилизовать российского обывателя очередной угрозой. Ведь согласие на войну и ее поддержка в российском обществе поддерживаются благодаря тому, что постоянно вбрасываются какие-то угрозы для России и "русского человека". Россиянам постоянно говорят, что им что-то угрожает со стороны Украины, а потому против нее надо воевать", рассказывает Максим Разумный.

Он отметил, что для россиян может быть угрозой что угодно: как гендерно-нейтральные туалеты, так и ракеты с ядерными боеголовками близко к Москве, а также территориальные претензии Киева на Кубань, Ростовскую, Курскую и другие области РФ. Все это рассматривается россиянами как потенциальные угрозы.

"Впрочем, этот указ может иметь специфический эффект, когда в России начнутся процессы распада и деградации государственности на фоне социально-экономических и политических кризисов. В такой ситуации определенные местные элиты российских областей, упомянутых Зеленским, могут вспомнить об этом указе, что откроет определенное пространство для их собственной игры. То есть этот указ подскажет местным элитам какие-то политические и идеологические шаги. В этом смысле определенная опасность для России действительно есть", - резюмирует политолог, доктор политических наук, философ Максим Разумный.

Кто такой Максим Разумный

Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". По словам президента, этот шаг не только должен укрепить единство Украины и украинского народа, но и обеспечить соборность прав и свобод, а также отражение правды об украинцах и истории Украины.

Дипломат и руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины, кандидат исторических наук Владимир Огрызко объяснил, почему именно сейчас президент обратил внимание на территории РФ, где исторически жили украинцы.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Дмитрий Медведев, известный своими неадекватными заявлениями, отреагировал на указ Зеленского, назвав его "территориальными претензиями" к России.

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