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Украинцы в РФ будут иметь право на самоопределение: Огрызко объяснил указ Зеленского

Анна Ярославская
29 января 2024, 12:18
Исторический указ Владимира Зеленского не означает, что Украина ставит под сомнение территориальную целостность какого-либо государства.
Распад России, Владимир Огрызко
Когда РФ развалится, украинцы в России будут иметь право на самоопределение, считает Владимир Огрызко / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в День соборности Украины подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Дипломат, руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины, кандидат исторических наук Владимир Огрызко объяснил, почему именно сейчас глава государства вспомнил о территориях РФ, которые исторически населяли украинцы.

По его словам, поскольку многие украинские земли волюнтаристским образом были переданы Российской Федерации, напомнить об этом вполне правильно и справедливо. Огрызко считает, что мир должен понимать: "Россия не только сейчас пытается захватить украинские территории, а делала это и раньше. И это на самом деле является незаконными действиями".

В то же время указ Зеленского не означает, что Украина ставит под сомнение территориальную целостность какого-либо государства.

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"Мы – цивилизованная страна и нация, мы понимаем, что мир держится на уважении к международному праву", - подчеркнул дипломат.

Впрочем, по его мнению, когда РФ начнет рушиться, тогда вопрос о перспективах и будущем тех или иных российских территорий снова станет актуальным

"Если это образование – Российская Федерация – прекратит свое существование, и народы будут реализовывать свое право на самоопределение, то такое же право будут иметь и украинцы, живущие на украинских землях, которые были незаконно захвачены Россией. Таким образом, историческая справедливость будет восстановлена", - считает Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине

22 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

По словам президента, необходимо осуществлять шаги не только для укрепления единства Украины и украинского народа, но и для соборности прав и свобод, отражения правды об украинцах и истории Украины.

Президент поставил задачу правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. Этот план должен быть разработан при участии международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественности, а затем внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зампред председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев, неоднократно позорившийся своими неадекватными заявлениями, отреагировал на указ Зеленского. Он назвал его "территориальными претензиями" к России. Кроме того, Медведев опубликовал фейковую карту, на которой нет Украины.

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День Соборности Владимир Огрызко новости Украины распад России
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