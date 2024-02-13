'Не сочувствие': политолог о реакции Запада на указ о 'украинских' землях в РФ

Западные государства, в частности либеральные демократии, обычно относятся подозрительно к любым проявлениям этнических вопросов, утверждает Максим Разумный.

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Как Запад расценивает указ Зеленского об украинских землях в РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.wikipedia.org

Реакция Запада будет скорее осторожной и подозрительной в отношении указа президента Украины Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", который определяет регионы, где проживает украинское население в России. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, доктор политических наук, философ Максим Разумный.

Он отметил, что западные государства, в частности либеральные демократии, обычно относятся подозрительно к любым проявлениям этнических вопросов. Это объясняется историческими прецедентами в Европе, где возникали конфликты, связанные с разграничением этнических территорий.

"Это вызовет определенные подозрения на Западе, а не сочувствие и поддержку, потому что западные либеральные демократии очень осторожно и подозрительно относятся к любому педалированию этнического вопроса. Для этого есть определенные основания: на протяжении всего ХХ века в Европе происходили достаточно драматические события, связанные с разграничением этнических территорий", - отметил Розумный. видео дня

По его словам, любой намек на то, что одна страна имеет повышенный интерес к территории другой страны по этническому признаку, на Западе будет восприниматься с оговорками. Разумный также отмечает, что этот шаг может вызвать определенные подозрения относительно будущих намерений Украины. В частности, возвращение Крыма и Донбасса может вызвать беспокойство на Западе, что страна в дальнейшем будет иметь территориальные претензии.

"Мы, конечно, можем оправдаться тем, что в этом указе не говорится ни о каких территориальных претензиях и политических шагах, а лишь о защите меньшинств, что на Западе всегда воспринимается хорошо и спокойно. Но вряд ли мы получим в этом вопросе какую-то существенную поддержку и сочувствие", - добавил политолог.

Кто такой Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Указ Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"

Напомним, 22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который определяет исторически населенные украинцами территории в Российской Федерации. Этот шаг является реакцией на территориальные претензии России в отношении Крыма, Донбасса и других украинских областей. Указ предоставляет украинскому правительству задачу разработать план действий для сохранения национальной идентичности украинцев в России, в частности на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, которые являются современными административно-территориальными единицами в Российской Федерации.

Как известно, Белгородская область когда-то входила в состав Украины, но вопрос ее возвращения сейчас остается маловероятным с точки зрения политики. Политолог Максим Разумный считает, что это нереалистично, однако деградация регионов внутри России может привести к их дистанцированию от Москвы.

Также политолог Максим Разумный считает, что злобная реакция Кремля на указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России соответствует российской пословице "на воре и шапка горит". Указанный указ содержит перечень земель, что является провокационным, и воспринимается россиянами как основание для вмешательства и захвата территорий в Украине.

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