'Сравняет Украину с землей': в МИД Польши шокировали намерениями Путина в случае победы

Президент России Владимир Путин намерен войти в историю как новый Петр Первый. Победа российского диктатора приведет к уничтожению Украины, Путин использует украинцев в новой войне. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Der Spiegel.
"Если Путин победит, то сравняет Украину с землей, заставит ее граждан служить в его армии и использует их в новой войне... Его сдерживание или отражение атаки тогда обойдется гораздо дороже, чем нынешняя помощь Украине", - подчеркнул польский министр.
По его словам, Путин понимает только язык силы. Диктатор повторяет судьбу Советского Союза, который потерпел поражение и распался из-за гонки вооружений с Западом.
"Путин сегодня конкурирует с половиной свободного мира и не может победить", - сказал Сикорский.
Сикорский призвал поляков и немцев не спорить о помощи Украине, поскольку обе страны оказывают значительную поддержку, которая является важной в этой ситуации. Он отметил, что по величине помощи в абсолютных цифрах лидером является Германия, однако поляки лидируют по величине помощи на душу населения.
Отношения Польши и России
Напомним, в интервью американскому "журналисту" Такеру Карлсону, российский диктатор Владимир Путин оправдал действия нацистов, утверждая, что несговорчивость поляков относительно Гданска спровоцировала Гитлера начать Вторую мировую войну.
Заявления Путина вызвали возмущение в Польше. Министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что Россия не впервые высказывает такие обвинения и они уже привыкли к "параноидальным оправданиям".
Также Сикорский призывает к быстрым решениям в связи с угрозой России для стран Балтии. Он подчеркивает необходимость усиления военной поддержки со стороны Германии и других союзников Украины.
Кроме этого, министр обороны Польши не исключает возможности агрессии РФ против Польши в случае поражения Украины в войне. Он отметил серьезность ситуации и сказал, что страна-агрессор может напасть на одну из стран НАТО.
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