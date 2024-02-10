'Сравняет Украину с землей': в МИД Польши шокировали намерениями Путина в случае победы

Если Путин победит, "то заставит граждан Украины служить в его армии и использует их в новой войне", говорит Родослав Сикорский.

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Сикорский раскрыл ужасные планы Путина для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Президент России Владимир Путин намерен войти в историю как новый Петр Первый. Победа российского диктатора приведет к уничтожению Украины, Путин использует украинцев в новой войне. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Der Spiegel.

"Если Путин победит, то сравняет Украину с землей, заставит ее граждан служить в его армии и использует их в новой войне... Его сдерживание или отражение атаки тогда обойдется гораздо дороже, чем нынешняя помощь Украине", - подчеркнул польский министр.

По его словам, Путин понимает только язык силы. Диктатор повторяет судьбу Советского Союза, который потерпел поражение и распался из-за гонки вооружений с Западом.

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"Путин сегодня конкурирует с половиной свободного мира и не может победить", - сказал Сикорский.

Сикорский призвал поляков и немцев не спорить о помощи Украине, поскольку обе страны оказывают значительную поддержку, которая является важной в этой ситуации. Он отметил, что по величине помощи в абсолютных цифрах лидером является Германия, однако поляки лидируют по величине помощи на душу населения.

Отношения Польши и России

Напомним, в интервью американскому "журналисту" Такеру Карлсону, российский диктатор Владимир Путин оправдал действия нацистов, утверждая, что несговорчивость поляков относительно Гданска спровоцировала Гитлера начать Вторую мировую войну.

Заявления Путина вызвали возмущение в Польше. Министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что Россия не впервые высказывает такие обвинения и они уже привыкли к "параноидальным оправданиям".

Также Сикорский призывает к быстрым решениям в связи с угрозой России для стран Балтии. Он подчеркивает необходимость усиления военной поддержки со стороны Германии и других союзников Украины.

Кроме этого, министр обороны Польши не исключает возможности агрессии РФ против Польши в случае поражения Украины в войне. Он отметил серьезность ситуации и сказал, что страна-агрессор может напасть на одну из стран НАТО.

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