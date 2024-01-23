Там, где может напасть РФ: Польша и Литва проведут учения в Сувалкском коридоре

Литва и Польша совместными усилиями проведут военные учения в Сувалкском коридоре, который считается уязвимым регионом в случае нападения агрессора России на восточном фланге НАТО.
В совместном интервью Delfi соответствующее заявление сделали президенты обоих государств – Гитанас Науседа и Анджей Дуда.
"Я очень рад, что президент Польши действительно искренне откликнулся на желание провести совместные учения в этом районе, который называется Сувалкский перешеек", - отметил президент Литвы.видео дня
Также он добавил, что уже обсудил с польским коллегой возможную дату учений, которые могут быть проведены в апреле.
Президент Польши Дуда сказал, что Польша со всей серьезностью относится к вопросу обороны Сувалкского перешейка и уже принимает меры на данном направлении.
"Мы восстанавливаем обороноспособность Польши именно в восточной части нашей страны. Там создаются новые подразделения... Мы усиливаем польское военное присутствие, мы усиливаем охрану границы", - подчеркнул Анджей Дуда.
Угроза нападения России на восточный фланг НАТО
Ранее журналисты немецкой газеты Bild опубликовали материал, в котором говорилось, что Германия готовится к отражению гибридной атаки РФ на восточный фланг НАТО. Согласно сценарию, атака на страны Балтии может произойти во второй половине 2024 года, а кульминация конфликта будет в мае-июне 2025-го.
В НАТО объявили о крупнейших учениях со времен Холодной войны – Steadfast Defender 2024. Они должны начаться на этой неделе. В маневрах примут участие около 90 тысяч военных, подключат десятки единиц боевой техники.
Страны Балтии готовятся отражать нападение России – Литва, Латвия и Эстония построят линии обороны из бетонных бункеров на границе со страной-агрессором. Такие укрепления должны позволить задержать противника до прибытия союзников.
Другие новости:
- "Соблазнительный промежуток времени": дипломат сказал, когда РФ может напасть на страну НАТО
- НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией
- Боррель ответил на уверенность Трампа закончить войну в Украине за "24 часа"