'Привыкли к параноидальным оправданиям': Польша жестко разнесла обвинения Путина

Российский диктатор Владимир Путин в своем интервью американскому "журналисту" Такеру Карлсону оправдал действия нацистов, утверждая, что несговорчивость поляков в отношении Гданьска спровоцировала начало Второй мировой войны. В Польше выразили возмущение этими заявлениями, министр иностранных дел Радослав Сикорский подчеркнул, что такие обвинения уже не впервые высказываются Россией.
"Эта часть была отдана Польше и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер просил их (поляков) отдать мирно - поляки отказались...Поляки заставили, они заигрались и заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов - начать именно с Польши", - выдал Путин во время интервью с Карлсоном.
У Сикорского не вызвали удивления слова кремлевского диктатора. По его словам, шокирует то, что такие высказывания позволяет транслировать американский журналист.
"Российский диктатор Путин уже не впервые обвиняет Польшу, захваченную СССР 17.09.1939, в развязывании войны. Мы привыкли к параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году", - написал глава польского МИД.
Скандальные заявления Путина об Украине
В интервью американскому журналисту глава Кремля также высказал свое видение истории, пытаясь оправдать вторжение России в Украину в 2022 году. Он утверждает, что Россия не начинала войны, а якобы "пыталась остановить ее".
Путин утверждает, что якобы Украина "начала войну в 2014 году", а Россия была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой". Российский диктатор также заявил, что Россия пока не достигла своих целей, которые, по его словам, включают в себя "денацификацию" с "запретом всевозможных неонацистских движений".
Интервью Путина американскому журналисту
Напомним, Путин в интервью американскому журналисту Карлсону назвал цель войны с Украиной. Он заявил, что якобы еще ее не достиг.
Также во время интервью с Такером Карлсоном, президенту России Владимиру Путину пришлось держать трясущуюся ногу и не давать ей двигаться. Он несколько раз кашлял, но это не помешало диктатору делать громкие заявления о сверхзвуковых ракетах России и обвинять репортера Wall Street Journal в шпионаже.
Как сообщал Главред, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов назвал интервью Владимира Путина для Такера Карлсона спецоперацией РФ с целью влияния на западный мир. Он подчеркнул, что Путин рассказывает лживые нарративы и является "геополитическим сумасшедшим".
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