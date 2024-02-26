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Мощный удар ВСУ: бригадный генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке

Алексей Тесля
26 февраля 2024, 16:39
Общие потери врага за сутки составили 447 человек, рассказал Александр Тарнавский
ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

На Таврическом направлении украинские силы усиливают линии обороны, чтобы не допустить продвижение российских оккупантов в районе Авдеевки и увеличить число вражеских потерь, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести им наибольшие потери", — написал он в Telegram.

Украинский генерал уточнил, что в зоне ответственности ОСГВ Таврия россияне наращивают количество авиаударов и штурмовых действий. При этом за прошедшие сутки оккупанты нанесли 45 авиаударов и на этом направлении произошло 72 боевых столкновения — больше всего за последние две недели. Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

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"Только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой — 25, в Запорожской области — 6", — отметил он.

Общие потери врага за сутки составили 447 человек, рассказал Тарнавский. Также за сутки оккупанты потеряли 62 единицы военной техники, не считая 266 БпЛА. В частности:

  • 13 танков;
  • 32 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 15 автомобилей;
  • склад боеприпасов врага.

Кто такой Александр Тарнавский

Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины 2022 года. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Ситуация вокруг Авдеевки

Ранее сообщалось о том, что Авдеевка - новая линия обороны. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает войска из Авдеевки. Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.

Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.

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Авдеевка ВСУ война России и Украины
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