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РосСМИ нашли отца убитого летчика Кузьминова: тот в высказываниях не сдерживался

Яна Ставская
26 февраля 2024, 17:50
Кузьминова убили в Испании в феврале 2024 года.
РосСМИ нашли отца убитого летчика Кузьминова: тот в высказываниях не сдерживался
Отца не остановил тот факт, что его сына даже уже нет в живых / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Отец российского летчика Ми-8 Кузьминова Олег Сиваев осудил решение сына помочь Украине перегнать боевую авиацию ВКС РФ, назвав это "предательством". Пожилого россиянина не остановил и тот факт, что его сын уже несколько недель как убит разведкой РФ.

Сиваев заявил, что узнал о смерти сына из новостей и особо не удивился этому.

"Я испытал чувства к нему, что он как Иуда поступил, и в то же время мне его жалко, что он разменялся в такой мелочи, предав свою Родину, Отчизну, своих близких", - высказался мужчина.

видео дня

Кто такой Максим Кузьминов?

Максим Кузьминов - российский летчик, участвовавший в украинской спецоперации "Синица". В августе 2023 года перегнал из России в Украину вертолет Ми-8. Другие два члена экипажа отказались сдаваться в плен и были ликвидированы украинской стороной при посадке транспорта.

Кузьминов убит российскими спецслужбами в Испании в феврале 2024 года.

Дальше он добавил, что ему жаль сына, так как "нигде предателя ни одна сторона не уважала, поэтому предатель есть предатель".

Он посочувствовал бригаде оккупантов, которые были ликвидированы Украиной в ходе спецопераций из-за нежелания сдаваться в плен.

Спецоперация "Синица" и убийство Кузьминова

В августе 2023 года российский летчик Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины, другие члены экипажа при сопротивлении были ликвидированы украинской стороной.

Сам Кузьминов утверждал, что сотрудничать с украинскими спецслужбами его вынудила российско-украинская война, которую он, как утверждал, не поддерживал.

Взамен Ми-8 летчику выдали новые документы и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Кузьминова убили в Испании в феврале 2024 года. По данным СМИ, россиянина застрелили, а затем переехали собственным авто в Испании.

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