'Нет побега, есть истощение': офицер объяснил уход ВСУ из Ласточкино

В україинских военных есть ресурсы для обороны, "но не в том количестве, в каком бы хотелось", рассказал офицер 59-й ОМБр.

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Оккупанты увеличили количество штурмовых действий на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, скриншот deepstatemap.live, СтратКом ВСУ

Отход украинских сил из Ласточкино является правильным и способствует истощению российских войск. Вооруженные силы Украины ведут бои в районе населенного пункта. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Радио Свобода".

"Нет никакого побега наших войск. Есть правильный и грамотный отход, истощение врага. Враг наступает, и при этом мы уничтожаем их в большом количестве, в том числе уничтожаем технику. Это такая тактика ведения боя, и она побеждает. Не нужно паниковать. Самое главное - это сохранение жизни личного состава. А врага потихоньку будем уничтожать, не давать возможности выполнить задачи. Ласточкино - это наш населенный пункт, это наша земля. Но важнее выиграть эту войну, а не линии и положить там тысячи людей, как они это сделали в Авдеевке", - отметил офицер.

Цехоцкий подчеркнул, что военные постоянно работают над обустройством оборонительных позиций и выстраивают логистику. Есть специальные службы, которые этим занимаются, а также помогает местная администрация.

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"На протяжении всего периода нашего пребывания на Донецком направлении мы работали, наши инженерные службы, и военнослужащие, которые не были задействованы в боевых действиях, занимались укреплением запасных позиций - и логистику выстраивали, даже строили пути, которые (до того) были непроходимы. Это происходит постоянно. И говорить, что у нас ничего нет и ничего не готово, нельзя", - рассказал Цехоцкий.

По его словам, оккупанты увеличили количество штурмовых действий. Офицер отметил, что в ВСУ есть ресурсы для обороны, однако "не в том количестве, в котором нам бы хотелось".

"Нам всегда хочется большего. Противник действительно увеличил количество штурмовых действий. За последние сутки на позиции нашей бригады было совершено 17 штурмов. Их что-то подпирает, понимают, что мы накапливаем силы", - добавил Цехоцкий.

Что известно о селении Ласточкино? Ласточкино-поселок в Ясиноватском районе Донецкой области. Земли поселка граничат с западными окраинами г. Авдеевка, а именно с Авдеевским коксохимом. Населенный пункт очень сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Ситуация сильно обострилась в октябре 2023 года. С февраля 2024 года поселок оказался в российской оккупации. Об этом сообщает Википедия.

Отход из Ласточкиного

Напомним, 26 февраля Вооруженные силы Украины официально подтвердили отступление из Ласточкино вблизи Авдеевки, где они раньше держали оборону. Спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что это решение принято для предотвращения дальнейшего наступления российских сил, чтобы организовать оборонительную линию через другие населенные пункты.

Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что ВСУ отошли на западные окраины Ласточкино. 25 февраля украинские военные заняли подготовленные оборонительные позиции, продолжаются ожесточенные бои, враг применяет управляемые авиабомбы, артиллерию и FPV-дроны.

Как сообщал Главред, 24 февраля появилось сообщение, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино на западе от Авдеевки. Украинские подразделения вышли из населенного пункта, сообщили аналитики ресурса DeepState, обновив карту боевых действий.

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