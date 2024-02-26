'Этот день хочется забыть': военный рассказал о самых тяжелых боях и потерях

Украинский боец Владимир Коротя с позывным "Повстанец" поделился тяжелыми воспоминаниями о потере родных и собратьев на войне.

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Военный ВСУ рассказал о потере близких и собратьев на войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Владимир Коротя с позывным "Повстанец" участвовал в боях на Бахмутском направлении и возглавлял оборону Ирпеня. Он рассказал о тяжелых потерях среди близких и друзей во время войны в интервью для TSN.UA.

Он вспомнил, что его родной дядя погиб в Ирпене, когда попал в окружение 3 марта. Мужчину нашли только 2 апреля, до того он считался без вести пропавшим. Эта потеря была сложной, но Владимир принял ее. Для него еще более болезненной стала смерть его сержанта.

"Когда мы были в Клещиевке и отбивали "вагнеров", в трех метрах от меня упала мина, ипогиб мой хороший сержант, позывной "Казачок". Это было сложно, этот день хочется забыть. На самом же деле друзей в жизни мало. И у нас есть знакомые, товарищи, подчиненные, но друзей мало. И когда с людьми сближаешься, и когда понимаешь, что можешь погибнуть с ним вместе, а погиб именно твой друг, то это сложно", - рассказал Владимир Коротя. видео дня

Защитник отметил, что всегда старается сделать все, чтобы сохранить жизнь собратьев. А если случается, что человек погибает, то анализирует, что сделали неправильно.

"Один мой командир штурмового взвода, позывной "Севас". Он выходил из Крыма, в морской пехоте служил, не изменил присяге, здесь служил, потом уволился, занимался сельским хозяйством - коров разводил. В Ирпене очень сильно мне помог. Потому что в критические моменты боя, когда нас зажали со всех сторон... мы понимали, если мы отступим, то Киев будет уничтожен. И когда уже не было сил держать эти позиции... он пошел служить в "Альфу", не пошел с нами в ТРО. У него был очень большой опыт. Был мастером-сержантом. И вот пару месяцев назад, выполняя задание на Сумщине, он погиб. То это тоже такой день, который хочется забыть", - поделился Коротя.

Кто такой Владимир Коротя? Владимир Геннадьевич Коротя — позывной "повстанец"; род. 15 октября 1987) - украинский писатель, общественный деятель, военнослужащий, младший лейтенант РТГ "Ирпень" Сил ТРО Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, пишет Википедия. Также был депутатом Бучанского городского совета в 2020 году. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени (2023), кавалер ордена "За мужество" III степени (2022). Сейчас является командиром 1-го стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Война в Украине

Напомним, Силы обороны Украины разрабатывают шаги для защиты от дронов и Кабов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об этом после визита на передовую. Он подчеркнул необходимость усиления защиты от атак с воздуха, а также проанализировал проблемы в военных бригадах.

Также украинские защитники активно ведут бои на Левобережье Херсонской области, уничтожая вражеские силы. По словам военного эксперта Романа Свитана, главная задача Вооруженных сил в этом регионе - проведение разведки боем и определение точек врага для дальнейшего поражения артиллерией.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России украинские потери в войне составляют около 31 тысячи солдат. Эти данные резко отличаются от оценок официальных лиц США, которые указывают на большие числа погибших и раненых.

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