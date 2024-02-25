"Сломаем оборону РФ": Зеленский назвал, что кардинально изменит ход войны

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что может изменить ситуацию на поле боя кардинальным образом.
Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве, передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot может стать переломным моментом в войне.
Глава государства подчеркнул, что если Украина получила бы в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг "отступил бы".
"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot - это кардинально бы изменило ситуацию", - добавил Зеленский.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Ранее Зеленский высмеял клянчащего переговоры Путина. Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным на встрече в 2019 году.
Напомним, ранее Зеленский назвал главное условие защиты Купянска. Давление врага на Купянск сильное, а соотношение артвыстрелов 1 к 6 в пользу РФ, рассказал президент.
Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал о том, что план контрнаступления был в Кремле еще до его начала. По словам президента, дальнейшие планы по наступательным действиям раскрываться не будут.
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