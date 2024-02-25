Была утечка, план контрнаступления был в Кремле еще до его начала - Зеленский

По словам президента, дальнейшие планы по наступательным действиям раскрываться не будут.

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Зеленский заявил об утечке информации о контнаступлении / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремлю был хорошо известен план украинского контрнаступления в прошлом году. Также он заявил, что по состоянию на сегодня "не все идет по плану и не все зависит от нас".

"Я не смогу сказать вам детали этого плана, потому что... чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно - наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе у Кремля до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", - заявил президент во время пресс-конференции.

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Журналисты расспрашивали президента относительно следующего контрнаступления, но Зеленский отказался рассказывать о каких-либо деталях.

"Есть план. План четкий. Детали вам не могу сказать. Не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, там есть соответствующие изменения. Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", - подытожил Зеленский.

Украинское контрнаступление 2023 В течение 2023 года одним самым большим ожиданием относительно течения российско-украинской войны должно было стать масштабное украинское контрнаступление. По первоначальным планам Силы обороны Украины должны были прорвать российскую оборону и в течение нескольких месяцев выйти к побережью Азовского моря и тем самым перерезать России сухопутное сообщение с оккупированным Крымом. Впрочем, запланированное наступление не удалось, ограничившись небольшим локальным освобожденем территории. Запоздалые поставки военной техники со стороны союзников оттянули начало наступления к июню, что дало россиянам достаточно времени для подготовки обороны. Обширные минные поля и российское господство в воздухе и нехватка техники сделали невозможным прорыв, и после значительных потерь в течение первых месяцев контрнаступления украинские войска перешли к стратегии войны на истощение, пишет Википедия.

Пресс-конференция Зеленского: ключевые заявления

Четыре бригады украинских войск, которые готовили для контрнаступательной операции ВСУ летом 2023 года, остались без техники, рассказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024" президент Владимир Зеленский.

Также президент заявил, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих противников? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин – ред.) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - подчеркнул он. Вместе с тем, он заявил, что 2024 год может стать переломным в войне.

Также президент рассказал о потерях ВСУ - 31 тысяче.

"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, или 150 тысяч, как врет Путин. Но каждая потеря - это большая потеря для нас. россияне - погибли 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в РФ - до 500 в сумме с ранеными. Украинцев - 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя", - сказал Зеленский.

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