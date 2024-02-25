Четыре бригады 'ударного кулака' для контрнаступления были без техники - Зеленский

Четыре бригады украинских войск, которые готовили для контрнаступательной операции ВСУ летом 2023 года, остались баз техники, рассказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024" президент Владимир Зеленский.
Глава государства, отвечая на вопрос о возможных ошибках во время контрнаступления ВСУ 2023 года, сказал, что сейчас в Генштабе во главе с Главкомом Александром Сырским происходит аудит принятых за то время решений. Речь идет и о ротации, и о формировании резервов.
Зеленский согласился, что перед началом весенне-летнего контрнаступления не было соответствующих резервов.
"Резервы не были нормально подготовлены. Это тоже факт. Мы должны признавать свои слабые места. Они были, они есть, и нам нужно их исправить", - пояснил он.
Однако Зеленский намекнул, что в планировании наступательных действий мог иметь место и "слив" информации кого-то со стороны партнеров.
"Некоторые наши партнеры, чтобы обеспечить нас оружием, тоже знают некоторые наши направления наших соответствующих действий, иначе не выделят пакет. И когда такого количества людей становится очень-очень много, у врага появляется больше деталей. И так оно было", - убежден президент.
Что известно о форуме " Украина. Год 2024"
Форум " Украина. Год 2024 " состоялся 25 февраля 2024 года. Спикеры отвечали на вопросы относительно украинских целей в войне, экономику, помощь Украине от западных партнеров, ситуацию на фронте, гарантии безопасности и прочее. В рамках форума президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.
Контрнаступление ВСУ и наступление России
Весенне-летняя контрнаступательная кампания, по определению отдельных западных и военных, не оправдала ожиданий. ВСУ шли против трехуровневой линии обороны россиян без должной техники и поддержки авиации.
Вместе с тем, Россия воспользовалась падением поддержки Украины на Западе и пошла в новое наступление на востоке. В феврале российским войскам удалось вытеснить ВСУ из Авдеевки, в это время группировка врага наращивает продвижение вокруг других близлежащих населенных пунктов.
13 февраля новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе Вооруженных сил к "оборонительному" этапу войны.
"Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции - истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, удерживание подготовленных рубежей обороны", - подчеркнул главком ВСУ .
The New York Times писала, что российские войска уже собрали по некоторым направлениям группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5-ти оперативных направлений.
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