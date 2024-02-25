Денис Квебек. Они защищают вас прямо в эту секунду, почему вы равнодушны?

https://glavred.info/vlogs/denis-kvebek-oni-zashchishchayut-vas-pryamo-v-etu-sekundu-pochemu-vy-ravnodushny-10544894.html Ссылка скопирована

Убивают ракеты, танки, артиллерия. Но еще убивает равнодушие - и потери не менее значимы, чем из-за противника. Кто был на фронте прекрасно понимают тех людей, которые защищают воздух в мирный городах, где мы можем спокойно жить, дышать, строить бизнес, работать. Люди живут исключительно за счет жизней бойцов. На фронте ваши друзья и одноклассники - как можно быть равнодушными?

Видеоблог PSDinfo.

Кто такой Денис Квебек? Денис Квебек-военнослужащий, ветеран, инструктор. Родился 27 февраля 1996 года в селе Панчево, Кировоградская область. Начал свой военный путь в 2014-м. Проходил службу в полку сил специальных операций, получил ранения и был уволен в запас 2018 года, с начала полномасштабной войны принимает участие в защите страны от агрессора.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.