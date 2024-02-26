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Потери ВСУ в войне: цифры, озвученные Зеленским, отличаются от оценки США — NYT

Анна Ярославская
26 февраля 2024, 08:24
Впервые с начала полномасштабного российского вторжения Зеленский назвал конкретную цифру потерь Украины. Эти данные отличаются от оценок официальных лиц США.
Владимир Зеленский, потери Украины
Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента начала полномасштабного вторжения России потери Украины в войне составили около 31 тысячи украинских солдат. Данные Зеленского, которые президент озвучил впервые, резко отличаются от оценок официальных лиц США. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Данные Зеленского о потерях ВСУ не удалось проверить независимо, пишут журналисты.

NYT отмечает, что прошлым летом в США называли другие цифры, и они были значительно выше. В частности, американские чиновники заявляли, что около 70 тысяч украинцев были убиты и от 100 до 120 тысяч - ранены. По словам официальных лиц США, военные потери России были примерно в два раза выше.

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"Говоря о потерях Украины, Зеленский заявил, что хочет противостоять российской пропаганде и другим оценкам, которые ставят украинские потери на гораздо более высокий уровень. Он сказал, что Россия ошибочно заявила, что Украина потеряла 60 тысяч солдат", - пишут журналисты.

Потери Украины в войне с РФ

25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 31 тысяча украинских военных погибла в войне с российскими оккупантами.

"Каждый человек - это большие потери для нас. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, или 150 тысяч, как лжет Путин. Но каждая потеря - это большая потеря для нас. Россияне - погибли 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в РФ - до 500 тысяч в сумме с ранеными. Украинцев - 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя", - сказал Зеленский.

Что известно о форуме "Украина. Год 2024"

Форум "Украина. Год 2024" состоялся 25 февраля 2024 года. Спикеры отвечали на вопросы относительно украинских целей в войне, экономику, помощь Украине от западных партнеров, ситуацию на фронте, гарантии безопасности и прочее. В рамках форума президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Ранее политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что главное достижение Украины в войне с Россией - это соотношение потерь. По его словам, когда Украина была в наступлении, а Россия - в обороне, потери оккупантов были примерно вдвое-втрое больше.

В сентябре 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что потери среди Сил обороны меньше, чем у россиян, несмотря на то, что ВСУ идут в наступление.

В декабре 2022 года советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время он подчеркнул, что потери оккупационной армии намного больше.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 26 февраля общие боевые потери РФ (с 24.02.22 по 26.02.24) ориентировочно составили около 410 700 человек (+880 за минувшие сутки).

Потери РФ в войне по состоянию на 26 февраля 2024
Потери РФ в войне по состоянию на 26 февраля 2024 / Фото: Главред

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