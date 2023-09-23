Буданов назвал неожиданное количество потерь Украины в войне с Россией

У россиян больше человеческого ресурса, поэтому Силам обороны нужно наращивать количество артиллерийских стволов, отметил начальник ГУР.

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Кирилл Буданов оценил потери сторон в войне / УНИАН, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что потери среди сил обороны меньше, чем у россиян, несмотря на то, что ВСУ идут в наступление.

Он отметил, что с началом перехода к активным наступательным действиям потери среди ВСУ выросли - как убитыми, так и ранеными. Однако они все равно меньше, чем у россиян, подчеркнул он в интервью the Warzone.

"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", - сказал Буданов.

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Вместе с тем он добавил, что у россиян больше человеческого ресурса, поэтому Силам обороны нужно наращивать количество артиллерийских стволов на поле боя.

"И нам нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать их командные пункты, материально-технические хранилища и т.д." - добавил Буданов.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери. За минувшие сутки враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов по линии фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери. Агрессор Россия на Восточном направлении в целом собрала около 150 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники, рассказал представитель ВСУ Илья Евлаш.

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