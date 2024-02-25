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Какие потери Украины и чего ждать на фронте: главное из пресс-конференции Зеленского

Олег Макаров
25 февраля 2024, 17:51обновлено 25 февраля, 19:04
Владимир Зеленский впервые назвал потери Украины на войне, а также рассказал о новом плане Путина.
Владимир Зеленский пресс-конференция
Владимир Зеленский на пресс-конференции / Коллаж Главред, фото Офис президента

Сегодня, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По результатам этого форума глава государства Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.

Главред собрал самые важные заявления президента.

Потери Украины на войне

По словам президента, каждая потеря украинца в войне против России - большая трагедия для Украины.

"Каждый человек - это большие потери для нас. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, или 150 тысяч, как лжет Путин. Но каждая потеря - это большая потеря для нас. Россияне - погибли 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в РФ - до 500 в сумме с ранеными. Украинцев - 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине есть без вести погибшие, однако это число не будет озвучено.

Путин и его планы до 2030 года

Как заявил президент Зеленский, российский диктатор Владимир Путин строит планы по войне в Украине до 2030 года, однако с ним самим будет закончено раньше.

У Зеленского спросили, готов ли он к переговорам с Путиным для прекращения войны. Однако, по мнению президента, с человеком, который убивает своих оппонентов, невозможно вести переговоры.

"Мы предложим ему площадку, где он сможет признать, что проиграл войну. Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. У нас нет альтернативы не победить. Если Украина проиграет, то не будет нашего существования. Нам не подходит такой финал. Все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад - точно будут иметь большое влияние на его общество. Тогда он будет думать о внутренней безопасности. Сегодня Путин оперирует планами и цифрами и говорит о планах 2030 года. Он видит себя до 2030 года, а мы бы хотели покончить с ним раньше", - подчеркнул он.

Ракеты ATACMS для Украины

"По поводу ATACMS на 300 км. Вы понимаете, что мы будем с этим делать, и Россия понимает. Я бы ответил вам обобщенно, я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию", - заявил он.

Помощь США Украине

По словам президента, альтернативы военной помощи от Соединенных Штатов нет, поскольку Украина не сможет найти такое количество оружия.

"Когда мы говорим об американской помощи, то мы должны понимать, что это вопрос не финансового резерва, - это оружие. Вы понимаете, какой будет результат - мы будем ослаблены на поле боя. Полтора миллиарда стоит система Patriot. Вы ее не купите без США. Вот вам ответ", - отметил он.

При этом президент добавил, что Украина не сможет найти альтернативу такому количеству оружия, которое дают Соединенные Штаты.

"Можно ли усилить ПВО без США? Нет. То, что в мире является альтернативой - в малом количестве. Поэтому когда мы говорим есть ли альтернатива США, то деньги мы найдем, но мы не найдем такого количества оружия", - подчеркнул он.

Продвижение на фронте

Сейчас преимущество врага уменьшилось, но все еще существенное - 1 к 7, говорит президент.

"Нам нужно снова прийти к тому, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. Тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы будем либо стоять, либо терять по 150-100 метров", - добавил президент.

Мобилизация в Украине

"Что касается закона (о мобилизации, - ред?). Все сложности вы уже сказали - 3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше", - заявил президент.

Переломный год в войне

"Первый год - это просто выживание, было выживание. Вы знаете, есть вещи, о которых никогда не упоминается, но я вам скажу: изолированные города Украины с сотнями тысяч населения без еды и воды, это был ужас. Это был страшный год выживания. Выжили", - сказал президент.

Второй год - год устойчивости

"После первого года и зимы. Наверное, устойчивость. Во всех направлениях проявили. Запад объединился, увеличили производство техники, и рост ВВП", - пояснил глава государства.

"Третий год - он переломный. Как я и сказал, год выборов, расфокусировки, вызовов извне и изнутри. Это такой переломный год. Поэтому в переломный год нам нужно и мужество и стойкость, чтобы выжить. От этого года будет зависеть формат окончания войны", - подчеркнул Зеленский.

Макрон едет в Украину с новой помощью для ВСУ

"У нас недавно была встреча с Эмануэлем (Макроном - ред). Мне кажется, очень хороший подписанный договор о гарантиях безопасности. Я думаю, что будут еще некоторые детали, о которых мы договорились. Но я бы хотел, чтобы они шли от него", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина ожидает визит Макрона, и отметил, что уже скоро французский президент таки посетит нашу страну.

Контрнаступление ВСУ

У президента спросили, будет ли Украина делать еще одно контрнаступление и как будет действовать в этом случае.

"Главное иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана. Я объясню вам: чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа и не ожидаемый результат для россиян", - рассказал Зеленский.

В то же время, он заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году, к сожалению, был известен россиянам еще до его начала.

"Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", - сказал он.

Россия готовит свое наступление

"Нам сложно будет ближайшие месяцы, потому что есть колебания в США, которое имеет влияние на некоторые государства, хотя ЕС показал способность быть лидерами. Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить такой период волн, и политических, и финансовых, давления разного. РФ будет готовить наступление в начале лета или в конце мая. Если смогут. Они будут готовиться", - сказал президент.

Он отметил, что Украина будет готовиться к этому бою.

"Их бой, который начался 8 октября, не принес никакого результата. Мы со своей стороны подготовим свой план и будет идти по нему. Переломным моментом станут выборы в США и с того момента будем понимать что произойдет после этого", - подытожил он.

Смотреть пресс-конференцию Владимира Зеленского:

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война в Украине Владимир Зеленский Пресс-конференция Зеленского 25 февраля
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